El Arjate: les abondantes pluies redonnent espoir aux agriculteurs

Sous une pluie battante, une équipe dépêchée par Le360 s’est rendue ce samedi 8 mars dans la localité d’El Arjate, à 20 kilomètres à l’est de Salé, pour constater de visu comment une partie du monde rural a accueilli les importantes précipitations qui se sont abattues ces derniers jours sur la région. En longeant la forêt de la Maâmora, où les chênes-lièges, assoiffés par le manque d’eau des dernières années, ont visiblement été bien arrosés, des flaques d’eau illustraient l’abondance des pluies.

Quelques kilomètres plus loin, les terres ont commencé à se réveiller, et les premières herbes verdoyantes pointaient déjà leurs brindilles. Les témoignages des agriculteurs recueillis sur place ont fait état d’une satisfaction et d’une joie unanimes. «Nous remercions Dieu de nous avoir donné ces pluies à ce moment crucial. Nous avons reçu bien davantage de pluie que lors de la même époque l’année dernière», a déclaré Aïcha, alors que des averses intenses se poursuivaient sur la zone.

La même satisfaction était visible sur le visage de Abdelkébir, agriculteur local propriétaire d’une petite ferme plantée d’oliviers et de divers arbres fruitiers. «Ces précieuses précipitations vont nourrir les diverses cultures de printemps et assurer un pâturage suffisant pour le cheptel», a-t-il lancé.