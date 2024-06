Autoroutes de l’eau: voici quand la connexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa sera opérationnelle

Invité à une conférence organisée par la Fondation Links à Casablanca, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a affirmé que le projet d’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa sera prêt à la fin du mois d’août prochain ou au début de septembre.

S’étendant sur une longueur de 32 kilomètres, cette future autoroute de l’eau, qui a nécessité un investissement global de 900 millions de dirhams, assurera l’approvisionnement en eau potable de la ville de Tanger et permettra l’irrigation de 10.000 hectares de terres agricoles.

La nouvelle autoroute de l'eau reliera le barrage Oued El Makhazine à celui de Dar Khrofa. (Y. El Harrak / Le360)

Ce projet, le premier de son genre dans la région Nord et le deuxième au niveau national, après l’autoroute de l’eau qui achemine l’eau de l’oued Sebou vers le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat, vise à transférer 100 millions de mètres cubes d’eau par an du barrage Oued El Makhazine au barrage Dar Khrofa via un canal en cours de construction, avec un débit estimé à 3,2 mètres cubes par seconde.