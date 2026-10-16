Politique

La défense au menu d’une visite d’une délégation du Congrès américain conduite par Mike Rogers

Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale.

En exécution des Hautes Instructions Royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué à l’Administration de la Défense nationale, a reçu le vendredi 16 octobre 2026 une délégation du Congrès américain conduite par le représentant républicain de l’Alabama Mike Rogers, Président de la Commission des Forces Armées à la Chambre des représentants, en visite de travail dans le Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h45

Le congressman Mike Rogers est au Maroc. Il conduit une délégation du congrès américain reçue par le ministre chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi. Un communiqué de l’Administration de la Défense nationale indique qu’à l’occasion de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du haut niveau de coopération enregistré dans le domaine militaire. Ils ont également réaffirmé leur engagement à consolider ces relations.

Les deux responsables ont par ailleurs passé en revue l’état de la coopération dans le domaine de la défense, marquée notamment par la signature en avril dernier de la feuille de route de coopération militaire 2026-2036, la tenue régulière du Comité consultatif de défense, l’échange fréquent des visites des hauts responsables et l’organisation conjointe de l’exercice annuel d’envergure «African Lion», qui représente aujourd’hui un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées des pays participants, notamment africains.

Lors de cette rencontre, M. Loudyi a salué le soutien franc et positif des Etats-Unis d’Amérique en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire et la marocanité du Sahara, ainsi que les efforts américains constructifs entrepris dans ce cadre pour régler définitivement ce différend.

Lire aussi : Abdellatif Loudiyi: le Maroc veut «passer d’un pays qui importe des capacités de défense à un pays qui bâtit une capacité nationale»

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous l’égide et la vision éclairée du Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

De son côté, la délégation du Congrès américain a salué le leadership du roi Mohammed VI, plaçant le Maroc en tant qu’acteur important de stabilité et de paix face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ce partenariat stratégique et de renforcer les relations exemplaires de coopération notamment dans l’industrie de défense, la cybersécurité et le domaine spatial, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 21h45
#Politique#Maroc#États-Unis#Défense#Armée#Abdeltif Loudyi

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