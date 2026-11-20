Les bulldozers ont commencé la démolition du bidonville douar Abdellah Belhaj, situé le littoral d’Aïn Sebaâ à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360).

Casablanca n’a pas toujours été cette métropole de tours, de grands projets immobiliers et de larges artères. Dès le début du 20e siècle, son essor industriel et économique a provoqué une forte expansion urbaine. La ville a alors attiré des vagues de populations venues des campagnes, en quête de travail et d’une vie meilleure.

À mesure que la population augmentait, des habitats spontanés ont vu le jour en périphérie, souvent près des zones industrielles. Ces baraques ont fini par former de vrais quartiers populaires, avant de disparaître avec les programmes de lutte contre l’habitat insalubre.

Kariane Central, le plus célèbre d’entre eux

Parmi ces quartiers, Kariane Central occupe une place à part dans l’histoire de Casablanca. Situé à Hay Mohammadi, ce bidonville était l’un des plus connus de la capitale économique. Il est né dans les années 1920, quand des ouvriers des chantiers et des usines voisines ont bâti des abris de fortune près de la centrale thermique, dans le secteur des Roches Noires. Au fil des décennies, le quartier s’est beaucoup étendu, jusqu’à accueillir des milliers de familles. Sa transformation était pourtant prévue depuis longtemps.

Le 8 janvier 2008, le roi Mohammed VI avait présidé, au palais royal de Casablanca, une séance de travail sur la restructuration et la réhabilitation du quartier, avec l’objectif de créer un nouveau pôle urbain à Lahraouiyine. Les dernières baraques ont été démolies en 2014, dans le cadre des opérations de résorption des bidonvilles. Mais le terrain n’a pas été aménagé comme prévu: il devait accueillir des espaces verts, et il est toujours en friche aujourd’hui.

De Kariane Skouila à Kariane Thomas, les anciens visages de Sidi Moumen

À Sidi Moumen, plusieurs quartiers populaires ont également disparu au fil des opérations de démolition et de relogement. C’est notamment le cas de Kariane Skouila, dont les premières opérations de démolition et de relogement ont commencé en 2005, avant de s’accélérer au cours des années suivantes et de concerner progressivement l’ensemble du site.

En février 2013, des informations de presse faisaient déjà état d’un terrain libéré de ses anciennes habitations, avec des travaux d’aménagement engagés en vue de nouveaux projets résidentiels.

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Dans le même secteur, Kariane Thomas a connu une évolution comparable. Ce bidonville figure parmi les sites concernés par les programmes de lutte contre l’habitat insalubre à Sidi Moumen.

Un rapport de l’Observatoire national du développement humain consacré à l’habitat le cite notamment aux côtés de Skouila, Zaraba et Rahamna. Les opérations de démolition et de relogement ont progressivement effacé ses anciennes constructions.

D’autres ensembles ont connu le même sort, notamment Kariane El Ouasti et Hssibo, également supprimés au cours des dernières années. Leurs noms restent toutefois associés à une période importante de l’expansion urbaine anarchique de Casablanca.

Les démolitions se poursuivent à Aïn Sebaâ et à Sidi Moumen

Les opérations de démolition se poursuivent dans plusieurs secteurs de la ville. Le 20 juin 2025, les autorités locales ont ainsi lancé une opération à Douar Bouih, l’un des anciens bidonvilles relevant de la préfecture d’arrondissements d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi.

هدم كاريان بويه. عادل كدروز

Selon les informations recueillies à l’époque, la première phase a concerné près de 500 baraques, dans le cadre du programme «Villes sans bidonvilles». Les démolitions devaient se poursuivre progressivement, au fur et à mesure du règlement de la situation des habitants.

Le mouvement s’est poursuivi en 2026 à Sidi Moumen. Le 2 avril, les autorités locales ont engagé la démolition du douar Draou, l’un des plus anciens quartiers précaires du secteur. Plusieurs centaines de baraques ont été détruites et 356 familles ont bénéficié d’un relogement dans le complexe résidentiel Jnane Sbil, situé dans l’arrondissement de Sidi Bernoussi.

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Une autre opération a suivi le 22 juin 2026, au douar Abdellah Belhaj, situé sur le littoral d’Aïn Sebaâ. Près de 800 baraques ont été concernées par les démolitions. 1.391 familles devaient être relogées progressivement dans des appartements du projet résidentiel Abraj City, dans l’arrondissement de Moulay Rachid.

Les anciens quartiers de la médina également concernés

Les transformations touchent également le cœur historique de Casablanca. Dans l’ancienne médina, les autorités locales poursuivent les opérations de démolition des maisons menaçant ruine et la suppression de poches d’habitat précaire installées dans les ruelles historiques.

Ces interventions s’inscrivent dans les préparatifs à l’achèvement du projet de l’Avenue Royale, l’un des grands projets d’aménagement de la capitale économique, engagé depuis 1989 et longtemps resté bloqué.

Les opérations de démolition, constatées par Le360, ont notamment touché Derb Boutouil et Derb Lingliz, deux quartiers ancrés dans la mémoire historique de la ville. Plus récemment, Derb Mouha Ou Saïd a également été concerné par ces opérations. Autant de lieux dont les anciennes habitations disparaissent progressivement, au rythme des projets d’aménagement et de renouvellement urbain.

Aujourd’hui, les bulldozers ont presque tout effacé. Là où s’étendaient autrefois des milliers de baraques, d’autres paysages prennent forme, au gré des projets de réaménagement. Mais les villes ont une mémoire que les pelleteuses ne peuvent atteindre. Kariane Central, Skouila, Thomas, Bouih… Ces noms continuent de raconter une Casablanca populaire, faite de vies, de voisinages et de souvenirs. Des quartiers rayés de la carte, mais pas de l’histoire de la ville.