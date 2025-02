Affaire des perroquets de Chefchaouen: un règlement à l’amiable met fin à la polémique

Deux perroquets classés dans les catégories de la loi 29.05 relative à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages et au contrôle de leur commerce. (Photo d'illustration). DR

Il y a dix jours, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a saisi cinq perroquets appartenant à un guide touristique sur la place Outa El Hammam, à Chefchaouen. Les spécimens saisis se rapportent à «des espèces d’oiseaux classées dans les catégories de la loi 29.05 relative à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages et au contrôle de leur commerce», précise un communiqué de l’ANEF.

Dans le cadre d’une approche à l’amiable adoptée par l’ANEF, cette dernière a accepté la demande de transaction formulée par le propriétaire concernant sa détention non autorisée des perroquets. Sur la base du versement d’une amende, l’Agence a mis fin à la poursuite judiciaire engagée à son encontre.

Lire aussi : Saisie de perroquets à Chefchaouen: l’ANEF s’explique

Par ailleurs, sur présentation de documents et preuves justifiant la détention par l’intéressé des perroquets en question avant l’entrée en vigueur de ladite loi, «tout en prenant en considération la nature des activités liées à la possession de ces oiseaux, qui visent à promouvoir le tourisme dans la ville de Chefchaouen», explique le communiqué, le guide a pu bénéficier d’un permis de détention des perroquets suite à leur marquage par puces électroniques.

L’ANEF vise également à assurer la conservation de ces oiseaux et impose plusieurs dispositions à leur propriétaire: notamment leur exposition exclusive dans la ville de Chefchaouen, «leur hébergement dans des installations garantissant leur bien-être, ainsi que leur suivi régulier par un vétérinaire spécialisé», détaille l’ANEF dans le communiqué, en plus d’interdire leur reproduction et leur vente.