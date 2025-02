À Chefchaouen, le propriétaire des perroquets confisqués retrouve le sourire

Début février, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) saisissait cinq perroquets appartenant à Hamid Bensaid, un photographe et guide sur la place Outa El Hammam, à Chefchaouen. Les spécimens saisis se rapportent à «des espèces d’oiseaux classées dans les catégories de la loi 29.05 relative à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages et au contrôle de leur commerce», précisait un communiqué de l’ANEF.

Dans le cadre d’une approche à l’amiable adoptée par l’ANEF, cette dernière a accepté la demande de transaction formulée par le propriétaire. Sur la base du versement d’une amende et de l’octroi d’un permis de détention des perroquets, suite à leur marquage par des puces électroniques, l’Agence a mis fin à la poursuite judiciaire engagée à son encontre.

L’agence a également indiqué avoir pris en considération la nature des activités liées à la possession de ces oiseaux, qui visent à promouvoir le tourisme dans la ville de Chefchaouen.

L’ANEF a imposé à Hamid Bensaid plusieurs obligations. Il s’agit notamment de l’exposition de ces oiseaux exclusivement dans la ville de Chefchaouen, leur hébergement dans des installations garantissant leur bien-être, leur suivi régulier par un vétérinaire spécialisé, l’interdiction de leur reproduction et de leur vente.

Dans une déclaration pour Le360, Hamid Bensaid, qui a repris son activité, s’est réjoui de cette nouvelle, remerciant tous ceux qui se sont montrés solidaires.

Il a salué les efforts déployés par les autorités locales et les intervenants aux niveaux régional et national pour lui permettre de récupérer ses oiseaux et d’obtenir une licence spéciale des autorités compétentes. Ce soulagement a été, d’ailleurs, également exprimé par les habitants de la ville et les personnes qui suivent cette affaire.

Rappelons que le gouvernement a promulgué en 2011 la loi 29.05, ainsi que son décret d’application en 2015, afin de garantir la protection et la surveillance du commerce des espèces sauvages.

Les perroquets de Chefchaouen ont retrouvé leur propriétaire sur la place Outa Hammam. (S.Kadry/Le360). le360