Casablanca: une distribution d’équipements sportifs qui exhale l’électoralisme

Le dépôt communal sis au boulevard Ibn Tachfine à Casablanca connaît ces jours-ci une affluence record. Et pour cause, nous explique le quotidien arabophone Assabah, dans son édition du vendredi 17 avril, «un important lot d’équipements sportifs y est en distribution au profit de certains clubs de la capitale économique». Maillots, shorts, ballons, trophées, sacoches… ont été achetés en vertu d’un marché de 5 millions de dirhams, émargés sur le budget communal consacré au sport. «Sauf que ce marché est qualifié d’opaque puisque de nombreux conseillers, particulièrement les adjoints au maire, ont été surpris par l’affectation de cette somme aux équipements sportifs, sans qu’ils en soient avisés. Et ce d’autant plus que le conseiller qui a mené cette opération, Abdellatif Naciri pour ne pas le nommer, aurait profité de la délégation du secteur des sports aux côtés de celui de la culture pour puiser dans les caisses de la commune et initier cette opération en faveur de plusieurs équipes et clubs casablancais et de sa campagne électorale prématurée», lit-on dans Assabah.

Il est vrai que le Conseil de ville de Casablanca est lié par une convention dite du développement des sports, couvrant la période 2024-2028, et en vertu de laquelle il verse annuellement des aides financières dans les caisses de quelque 24 fédérations sportives (football, basketball, rugby, tennis…). Une enveloppe de 110 millions de dirhams est consacrée au programme d’équipements sportifs durant ladite période. Mais la dernière opération de distribution d’équipements sportifs a été qualifiée par d’aucuns, au sein même du Conseil de ville, comme ayant «des soubassements électoralistes tant dans son modus operandi que dans son timing, puisqu’elle intervient à cinq mois seulement des futures élections législatives, régionales et communales».

Pour leur part, de nombreux chefs d’arrondissement de la ville ont vivement critiqué cette opération, en affirmant qu’en général ce sont eux qui supervisent la distribution des équipements sportifs en faveur des fédérations opérant dans leur territoire, alors qu’ils ont eu vent par hasard de la récente distribution. Ils ajoutent que la somme dépensée est par ailleurs colossale, car, d’habitude, un budget annuel de 400 000 dirhams suffit pour couvrir l’octroi de tous ces équipements.