L’histoire marocaine du prince bulgare Siméon Hassan, filleul du roi Mohammed VI, qui vient de fêter ses 18 ans

Le 14 mars, le prince Siméon Hassan, fils de Kalina de Bulgarie, fille du Roi Siméon II de Saxe-Conbourg-Gotha, et du navigateur et homme d’affaires espagnol Kitin Muñoz, a soufflé ses 18 bougies. Né en 2007, le jeune prince s’est vu attribuer deux prénoms, le premier, Siméon, est celui de son grand-père maternel, tandis que le second, Hassan, lui a été attribué en hommage au roi Hassan II, décédé en 1999. Dans un communiqué de presse, Kalina de Bulgarie déclarait alors que le choix du prénom de son fils avait été choisi «à la mémoire du roi défunt du Maroc et au grand attachement entre les deux familles».

Le roi Mohammed VI est par ailleurs le parrain de Siméon Hassan, rappelle le magazine Vanity Fair dans un article qui retrace notamment l’origine de l’amour inconditionnel que porte le père du jeune prince au Maroc, sa terre natale. En effet, Kitin Muñoz est né à Sidi Ifni, ancienne colonie espagnole, où son père, officier dans l’armée espagnole, était stationné.

C’est aussi au Maroc que la famille s’est installée un an après la naissance de Siméon Hassan. Le jeune prince grandit à Rabat, où son père était consul honoraire. Ce dernier, qui est également ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, est l’une des chevilles ouvrières du moussen de Tan-Tan, une manifestation annuelle qu’il décrira dans la presse comme «un modèle de la liberté culturelle, d’expression, de rassemblement et de pensée au Maroc, un pays qui respecte les libertés, par excellence».

Polyglotte, le jeune prince, qui maîtrise cinq langues, a également appris l’arabe au Maroc. Féru de sport, à l’image de ses parents, il s’initiera aussi au Maroc à l’équitation, qu’il pratique à Dar Essalam dès l’âge de 3 ans, ou au taekwondo. Pendant son temps libre, Siméon Hassan, scolarisé à l’école américaine de Rabat, pratique la voile dans le Bouregreg, fait du vélo dans les jardins de l’ambassade de Bulgarie à Rabat, ou encore du skateboard au parc Hassan II.

Après quinze années passées au Maroc, la famille a regagné la Bulgarie, pays de naissance du jeune prince Siméon Hassan, en 2022.