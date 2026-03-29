Lifestyle

La ferraille de Marrakech, toile de fond de la dernière collection de «Daily Paper», la marque de mode hollandaise

"Off Road", la collection Printemps-Eté 2026 de la marque "Daily Paper" a été shootée à la ferraille de Marrakech.

Off Road, la collection Printemps-Eté 2026 de la marque "Daily Paper" a été shootée au coeur de la ferraille de Marrakech.

La marque de mode et de lifestyle «Daily Paper», fondée à Amsterdam en 2012, a dévoilé sa collection Printemps-Été 2026 à travers un shooting réalisé au Maroc. Une approche à contre-courant des codes carte postale, souvent privilégiés par l’univers du luxe.

Par La Rédaction
Le 29/03/2026 à 10h06

Baptisée Off Road, la collection printanière de Daily Paper porte bien son nom. Loin des clichés aseptisés, la marque a choisi de poser ses valises au cœur vibrant de Marrakech, dans l’univers brut de la ferraille, pour capturer l’essence de cette nouvelle ligne.

Un lieu hors du temps. Un espace que la marque décrit comme le «berceau d’une longue tradition de mécaniciens», où le savoir-faire se transmet de génération en génération. Dans les ateliers, la réparation s’inscrit dans la patience, l’expérience et une maîtrise technique affûtée.

Très inspirée par ces lieux, la marque hollandaise rend aussi hommage à ceux qui les font vivre: les mécaniciens. Des figures centrales de leur communauté, respectées et dignes de confiance, reconnues pour leur expertise.

Le spot publicitaire a été tourné en partie dans la palmeraie de Marrakech et sur les routes environnantes, entre teintes ocrées et paysages désertiques. Fidèle à son ADN, la marque — fondée par trois amis d’enfance, Hussein, Jefferson et Abderrahmane — met également en lumière de jeunes talents marocains.

Devant l’objectif comme derrière, la scène locale est à l’honneur: le photographe Ismail Zaidy signe les images, tandis que Mohcine Harisse en assure la réalisation.

Nourrie par la richesse de la culture africaine, revisitée à travers des lignes contemporaines, Daily Paper s’impose aujourd’hui comme l’une des marques de mode à la croissance la plus rapide en Europe, peut-on lire sur son site.

Avec deux collections annuelles, dédiées à la mode masculine et féminine, la marque propose des pièces intemporelles, allant du prêt-à-porter aux accessoires.

Par La Rédaction
Le 29/03/2026 à 10h06
#mode#Lifestyle#Marrakech#Luxe

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