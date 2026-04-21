Déco: la marque Maisons du Monde met le Maroc à l’honneur à l’occasion de la Milan Design Week

La collection Tamsa, désignée par Sarah Poniatowski, fondatrice de Maison Lavoine, en collaboration avec Maisons du Monde, tire son inspiration du Maroc et de son artisanat.

Faire entrer le monde dans les intérieurs, permettre ainsi à chacun de créer un espace libre, personnel et riche d’inspirations culturelles, esthétiques et émotionnelles, tel est le vœu formulé par Maisons du Monde en soufflant ses trente bougies. À l’occasion de cet anniversaire, l’exposition «Moments of Joy» célèbre ainsi la force du voyage à travers cinq destinations, cinq manières de vivre la joie.

Révélée dans le cadre de la Milan Design Week qui se déroule du 21 au 26 avril, l’exposition propose une expérience immersive, présentée dans les espaces d’Officine Savona à Tortona, sous la forme d’une installation qui se déploie comme un parcours immersif entre lumières, couleurs et textures variées, accompagnant le visiteur dans un récit fait de sensations et de mémoires.

Cinq paysages sensoriels prennent forme, chacun inspiré par une collection de la marque. L’étape marocaine de ce voyage s’intitule Tea on the Sand et s’ancre dans les dunes du désert du Sahara. Portée par la designeuse et architecte française Sarah Poniatowski, fondatrice de la Maison Lavoine, la collection Tamsa, issue de sa collaboration avec Maisons du Monde, est le cœur battant de l’installation. Dans un espace construit autour de dunes de sable, ponctué de parasols Mira qui dessinent des ombres légères, la couleur est reine. Elle se décline dans des tons terre cuite, safran et turquoise et se reflète sur des meubles pensés pour vivre entre intérieur et extérieur.

«Le bain de soleil Tamsa, aux lignes essentielles, invite à la pause; les assises coordonnées et les accessoires de table racontent une idée de convivialité nomade, lumineuse et essentielle. Chaque pièce, soignée dans les moindres détails, entremêle fonctionnalité et style dans un dialogue créatif qui élargit l’univers de la marque et célèbre le voyage comme inspiration continue, venant mettre un point d’orgue à ce voyage sensoriel», annonce la marque française.

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Et pour couronner cette expérience immersive dans les dunes du désert marocain, alors que le jour décline, un plateau de thé à la menthe est préparé et versé selon la coutume marocaine, libérant sa vapeur parfumée dans l’air chaud. «Dans ce rituel simple, partagé au coucher du soleil, nous redécouvrons un moment de joie façonné par la chaleur, l’hospitalité et le temps qui s’arrête doucement», poursuit Maisons du Monde.

«J’aime beaucoup voyager, notamment au Maroc», confiait Sarah Poniatowski au magazine Elle, évoquant avec amour ce pays dans lequel se trouve sa maison de vacances. Pour elle, «le sable, les couleurs, la terre, l’artisanat, les motifs…» sont autant de sources d’inspiration qui alimentent son travail.

Parmi les autres escales de ce voyage qui s’achève à Brera, le quartier le plus artistique de Milan, figurent aussi la Provence, la Méditerranée et l’Afrique.