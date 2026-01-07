CAN 2025: Roche Bobois Maroc habille son design aux couleurs nationales

À l’heure où le Maroc accueille l’un des plus grands rendez-vous sportifs du continent, Roche Bobois Maroc choisit d’inscrire son univers dans le tempo de la Coupe d’Afrique des nations. Dans un communiqué diffusé pour publication immédiate, la marque annonce avoir décliné son image «aux couleurs du Maroc» afin de soutenir les Lions de l’Atlas, présentés comme «de véritables ambassadeurs de la nation sur la scène continentale et internationale».

Événement sportif fédérateur suivi bien au-delà des frontières, la CAN est décrite par le communiqué comme «bien plus qu’une compétition», incarnant à la fois «l’unité, la fierté nationale et le rayonnement du Maroc en Afrique et au-delà». C’est dans cet esprit que Roche Bobois Maroc affirme vouloir célébrer ces valeurs et rendre hommage à une sélection nationale qui porte «haut les couleurs du Royaume».

Pour marquer cette séquence, la marque a déployé une campagne de communication immersive, articulée autour d’un dialogue entre design contemporain et symboles identitaires forts. Les showrooms Roche Bobois Anfa et Rabat se parent de visuels inédits, conçus pour faire résonner l’univers du design avec l’imaginaire collectif lié à la CAN.

Le lion, figure emblématique du Lion de l’Atlas, est parfois mis en scène aux abords des showrooms. Il incarne «la force, la détermination et la puissance», des valeurs que Roche Bobois Maroc associe à la fois à l’équipe nationale et à l’ADN de la marque. À travers ces choix esthétiques, Roche Bobois Maroc revendique une prise de parole où l’émotion et l’identité nationale occupent une place centrale.

Les visuels déployés se veulent «impactants, élégants et audacieux», traduisant l’idée qu’un univers de design peut devenir un vecteur de soutien et de fierté collective. Le communiqué souligne que cette campagne a suscité «un fort engouement auprès du public», tant chez les amateurs de design que de football, saluant la pertinence et l’esthétique de l’initiative.

En filigrane, Roche Bobois Maroc affirme son ancrage local, tout en revendiquant une vision internationale fidèle aux valeurs du Groupe. «Plus qu’une prise de parole, cette campagne est une déclaration», précise le communiqué, celle d’une marque qui choisit d’accompagner les grands moments de son pays et de célébrer, à sa manière, l’excellence marocaine.

À travers cette mobilisation visuelle et symbolique, Roche Bobois Maroc dit «vibrer, avec tout un pays, au rythme de la CAN», et réaffirme son soutien aux Lions de l’Atlas dans une compétition perçue comme un moment de communion nationale et de projection continentale.