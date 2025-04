Les «Tentations» de Roche Bobois: dix-sept jours de promotions pour les amateurs de design et d’aménagement

Du 4 au 20 avril, Roche Bobois Maroc invite les passionnés de décoration à découvrir «Les Tentations», 17 jours de promotions exclusives. Ce rendez-vous incontournable propose des remises sur l’ensemble des collections de la marque, permettant ainsi de s’offrir des pièces de mobilier et de décoration haut de gamme à des prix séduisants.

Pendant ces deux semaines exclusives, les clients pourront bénéficier de remises sur toutes les collections de Roche Bobois. Que ce soit pour le salon, la salle à manger, la chambre ou l’extérieur, chacun trouvera son bonheur parmi les pièces emblématiques, les finitions d’exception et le savoir-faire inégalé de la marque.

Lire aussi : Nouveau flagship de Roche Bobois: une expérience unique et inédite de design à Casablanca

Les experts en design d’intérieur de Roche Bobois seront présents dans les showrooms de Rabat, Casablanca et Marrakech pour conseiller et accompagner les clients dans leurs projets d’aménagement. Ces showrooms seront ouverts 7 jours sur 7 du 4 au 20 avril pour les accueillir et leur faire découvrir toutes les dernières tendances en matière de design et de décoration.

Informations supplémentaires:

Rabat – Km 5 avenue Mohamed VI, Souissi / 05 37 65 85 05 / rabat@roche-bobois.com

Casablanca – Angle Bd Gandhi et Bd Abdelkrim Al Khattabi / 05 22 39 39 15 / anfa@roche-bobois.com

Marrakech – M AVENUE, Hivernage / 05 24 20 10 00 / marrakech@roche-bobois.com

Roche Bobois annonce ses Tentations , une période de promotions du 4 au 20 avril 2025 à Rabat, Casablanca et Marrakech.