La Villa Butterfly à Marrakech, l’alliance parfaite entre Roche Bobois et l’architecte Mohamed Amine Siana

L’architecte Mohamed Amine Siana et Roche Bobois, la marque de référence en aménagement intérieur, ont collaboré étroitement pour donner naissance à la Villa Butterfly, véritable œuvre d’art habitable située dans le prestigieux golf Amelkis de Marrakech.

L’architecte s’est inspiré du cycle de vie d’un papillon pour la création de ce projet, sélectionnant avec minutie les différents matériaux qui le composent. Roche Bobois, de son côté, a pris en charge l’aménagement intégral de la Villa Butterfly, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce projet a été le fruit de plusieurs mois de travail, où chaque détail a été soigneusement étudié pour créer une résidence d’exception

Roche Bobois, partenaire privilégié

Architecte marocain de renom, connu et respecté pour son approche innovante, son sens esthétique unique et ses créations exceptionnelles mariant fonctionnel, beauté et modernité, Mohamed Amine Siana a choisi Roche Bobois pour l’aménagement de la Villa Butterfly, et ce, pour ses multiples atouts.

Roche Bobois propose en effet des collections originales, alliant fabrication exclusivement européenne et un haut niveau de personnalisation. La marque offre un large éventail de canapés, meubles et accessoires de décoration conçus en collaboration avec des designers et des artistes de renom (Joana Vasconcelos, Marcel Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito, Cédric Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Bina Baitel...) et de grandes maisons de couture (Jean Paul Gaultier, Missoni, Christian Lacroix Maison…). Roche Bobois s’est aussi établi au Maroc comme une référence incontournable dans le domaine du design d’intérieur et du mobilier haut de gamme.

Lire aussi : Showroom Roche Bobois de Rabat: une plongée dans le design et l’élégance

Présente depuis 2002 au Royaume, avec un premier showroom à Rabat, puis en 2007 à Casablanca et en 2021 à Marrakech, l’expansion de la marque se poursuit sur le territoire marocain avec l’ouverture prochaine du nouveau Flagship à Casablanca, au cœur du quartier d’Anfa.

Une collaboration mise en avant dans une vidéo captivante

La collaboration exceptionnelle entre Mohamed Amine Siana et Roche Bobois dans la Villa Butterfly est mise en avant dans une vidéo exceptionnelle signée Mehdi Mounir. Cette vidéo offre une véritable une plongée immersive dans les coulisses de la conception de cette magnifique villa, allant de la construction à l’aménagement complet signé Roche Bobois Maroc, révélant les étapes et les choix qui ont abouti à cette œuvre d’art habitable.

Omar Yacoubi Soussane, directeur général de Roche Bobois Maroc, y partage son expertise et sa vision du partenariat entre Roche Bobois Maroc et l’architecte Amine Siana, soulignant l’engagement de la marque envers l’excellence dans le mobilier haut de gamme.

Pour sa part, Jihane Bensaïd, architecte d’intérieur chez Roche Bobois Maroc, détaille son implication tout au long du projet, illustrant comment le mobilier Roche Bobois a été intégré pour créer des espaces contemporains et innovants, en accord parfait avec la vision de l’architecte.

Mohamed Amine Siana, architecte de la Villa Butterfly, partage aussi sa vision artistique, expliquant les choix architecturaux, les matériaux utilisés et les inspirations derrière la conception de la villa, mettant en lumière l’importance de la collaboration avec Roche Bobois.