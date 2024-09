Inauguration de la Villa Roche Bobois à Casablanca: un événement célébrant le design et le luxe

La soirée inaugurale a réuni une sélection exclusive d’invités, venus découvrir ce lieu emblématique à l’occasion d’un cocktail dinatoire raffiné, accompagné des performances envoûtantes d’une harpiste et d’un violoniste. Ces touches musicales élégantes ont ajouté une atmosphère glamour à cet événement unique. Des podiums magnifiquement illuminés, installés dans les espaces extérieurs, ont permis de mettre en valeur quelques modèles phares de la marque, créant une véritable harmonie entre l’architecture contemporaine du showroom et l’univers de Roche Bobois.

Les jeux de lumière ont sublimé l’espace, faisant vibrer cette soirée mémorable. Un moment magique où chaque détail, du design à la musique, a contribué à créer une expérience inoubliable pour tous les invités.

Lors de l'inauguration de la Villa Roche Bobois, le 19 septembre à Casablanca.

L’inauguration a été marquée par des discours inspirants, débutant avec celui d’Omar Yacoubi Soussane, Directeur Général de Roche Bobois Maroc, qui a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des invités pour leur présence et à féliciter son équipe pour cette réalisation exceptionnelle. Guillaume Demulier, Président de Roche Bobois Monde, a pris la parole pour souligner l’importance de ce showroom dans la stratégie internationale de la marque. Il a ensuite donné la parole à Sacha Lakic, designer renommé et créateur du fameux Bubble, qui a partagé sa vision et sa passion pour le design ainsi que son bonheur de découvrir ce spectaculaire showroom.

Othman Benkirane, Président du Groupe Maroc, a conclu cette série de discours en félicitant une fois de plus l’ensemble des équipes pour leur dévouement et leur engagement dans ce projet ambitieux, qui fait de La Villa Roche Bobois une référence incontournable du design au Maroc et à l’international.

Cette cérémonie d’ouverture marque le début d’une nouvelle ère pour Roche Bobois Maroc et témoigne du dynamisme et de l’innovation constants de la marque dans le monde du design et de la décoration d’intérieur.