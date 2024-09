Nouveau flagship de Roche Bobois: une expérience unique et inédite de design à Casablanca

Découvrez les photos exclusives de ce spectaculaire showroom Roche Bobois, tant de l’extérieur que de l’intérieur.

Rez-de-chaussée.

Des espaces uniques et inspirants

Ce nouveau showroom Roche Bobois abrite des espaces conçus avec soin pour mettre en valeur les créations iconiques et les nouvelles collections de la marque. Ce flagship est le théâtre de la présentation des modèles intemporels et iconiques de la marque ainsi que les nouvelles collections. En effet, chaque zone d’exposition a été pensée dans les moindres détails pour offrir une expérience immersive unique et inspirante, permettant aux visiteurs de se projeter dans des ambiances élégantes et contemporaines.

Inédit: un espace exclusif dédié aux modèles outdoor, aux chambres à coucher et aux dressing

Découvrez un espace exclusivement consacré à l’aménagement extérieur, aux chambres à coucher et aux dressing. Cet espace met en scène des décors somptueux, incluant des dressings exclusifs qui incarnent le savoir-faire exceptionnel de Roche Bobois en matière de rangement et de fonctionnalité, une nouveauté inédite au Maroc et rare à l’international!

Espace VIP et espace de travail pour architectes

Ce nouveau showroom Roche Bobois ne se contente pas d’exposer du mobilier haut de gamme ; elle offre également des espaces dédiés pour une expérience client incomparable. L’espace VIP, d’une élégance rare, est conçu pour accueillir les clients les plus exclusifs dans un cadre intimiste et raffiné. Par ailleurs, un espace de travail pour les architectes et les professionnels du design est à disposition, favorisant ainsi la collaboration et l’innovation dans un environnement conçu pour inspirer et créer.

En visitant La Villa Roche Bobois, explorez un monde de design où chaque détail, chaque pièce de mobilier et chaque espace a été minutieusement conçu pour offrir une expérience visuelle et sensorielle inégalée. C’est une invitation à découvrir le design sous un nouvel angle, où la création et la fonctionnalité se rencontrent harmonieusement.

Nous vous invitons à venir voir par vous-même cette prouesse architecturale et design, et à vous laisser séduire par l’univers unique de Roche Bobois. Pour assurer la mobilité dans l’intégralité du showroom, La Villa Roche Bobois est équipée d’un ascenseur, garantissant un accès facile pour les personnes à mobilité réduite.