Roche Bobois ouvre son tout nouveau flagship à Casablanca

Idéalement situé à l’intersection du Boulevard Ghandi et du Boulevard Abdelkrim Al Khattabi, dans le très prestigieux quartier résidentiel d’Anfa, un écrin qui s’étend sur plus de 1500 m² d’exposition a été spécialement conçu pour accueillir les nombreuses créations Roche Bobois.

L’ouverture de ce flagship Roche Bobois marque un tournant historique dans l’histoire de la marque au Maroc. En effet, il représente bien plus qu’un simple showroom, mais une véritable vitrine de l’excellence et de l’innovation de Roche Bobois, tant au niveau national qu’international et souligne son engagement sans faille envers le marché marocain et sa volonté de se positionner en tant que leader incontesté du mobilier haut de gamme.

Ce flagship Roche Bobois s’impose comme la destination incontournable pour l’aménagement d’intérieur haut de gamme, offrant un cadre luxueux et inspirant où chaque visiteur pourra découvrir l’essence même de l’élégance et du savoir-faire de Roche Bobois. La Villa Roche Bobois offre aux amateurs et passionnés de design une expérience immersive prestigieuse, inoubliable et jamais vue auparavant.

Roches Bobois ouvre son tout nouveau Flagship à Casablanca

Au-delà des frontières nationales, ce flagship Roche Bobois est destiné à devenir une référence internationale dans le domaine de l’aménagement intérieur haut de gamme. Son architecture exceptionnelle et son concept novateur attirent déjà l’attention des amateurs de design du monde entier, confirmant ainsi son statut de joyau de l’industrie du mobilier.

Prenez rendez-vous avec le design dès aujourd’hui en vivant une expérience unique et inédite au Maroc en visitant ce nouveau showroom Roche Bobois!

Pour assurer la mobilité dans l’intégralité du showroom, La Villa Roche Bobois est équipée d’un ascenseur, garantissant un accès facile pour les personnes à mobilité réduite.