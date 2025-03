MIDA et Roche Bobois Maroc: un ftour d’exception pour célébrer l’art de recevoir et l’art de vivre

La table du ftour Moroccan Interiors Design Award (MIDA) et Roche Bobois Maroc, organisé le 24 mars 2025.

Le lundi 24 mars, la Villa Roche Bobois Anfa a ouvert ses portes pour un ftour d’exception, organisé en collaboration avec le Moroccan Interiors Design Award (MIDA). Cet événement exclusif a réuni des architectes et architectes d’intérieur de renom, les premiers participants aux MIDA, ainsi que des partenaires presse influents. Autour d’une table raffinée, sublimée par une décoration florale élégante et une sélection de mets exquis, les invités ont partagé un moment de convivialité et d’inspiration.

Roche Bobois Maroc, sponsor officiel de la toute première édition des MIDA

Cette soirée a été l’occasion de mettre en lumière la première édition des Moroccan Interiors Design Award, une initiative d’Archimedia qui célèbre le talent des architectes d’intérieur marocains et leur contribution au paysage du design national. En tant que sponsor officiel, Roche Bobois Maroc réaffirme son engagement envers cette discipline essentielle, qui transcende l’esthétique pour créer des espaces de vie empreints d’émotions et de souvenirs.

Une conférence de presse enrichissante

Lors du ftour, une conférence de presse a permis d’approfondir les enjeux de l’architecture d’intérieur au Maroc et de présenter en détail le concours des MIDA.

Frou Akalay, CEO du groupe Archimedia, a partagé les ambitions du concours, présentant son déroulement, les prix attribués et les conditions d’adhésion. Elle a souligné que cette initiative s’inscrit dans la continuité des Young Moroccan Architect Awards (YMAA), tout en offrant une nouvelle perspective et une reconnaissance accrue aux talents marocains de l’architecture d’intérieur.

Lotfi Sidirahal, président du jury de cette édition des MIDA, a mis en avant sa vision de l’architecture d’intérieur comme un art qui va bien au-delà de l’esthétique, en s’ancrant dans la vie quotidienne et en créant des espaces porteurs d’histoires et de souvenirs.

De son côté, Omar Yacoubi Soussane, directeur général de Roche Bobois Maroc, a insisté sur l’importance de ce partenariat :«Chez Roche Bobois, nous avons une profonde reconnaissance pour les architectes d’intérieur avec lesquels nous collaborons au quotidien. Soutenir la première édition des MIDA, c’est affirmer notre engagement à promouvoir et accompagner ce regard renouvelé sur l’architecture d’intérieur et son rôle fondamental dans nos vies.»

Il a également remercié les invités présents pour ce moment de partage dans un showroom emblématique, reflet du savoir-faire et de l’excellence Roche Bobois.

Une ambiance raffinée et conviviale

L’atmosphère de la soirée a été sublimée par une sélection musicale soigneusement choisie, enrichie par les douces mélodies d’un luthiste, ajoutant une touche poétique et authentique à cet événement d’exception. Ce ftour a constitué un véritable hommage à l’art de recevoir de Roche Bobois, en parfaite harmonie avec son art de vivre.