Lifestyle

Roche Bobois Maroc et Acacia Décor célèbrent un an de synergie créative lors d’un brunch d’exception à Casablanca

Installée au Maroc depuis 2002, Roche Bobois s’est imposée comme la référence du mobilier haut de gamme avec ses quatre showrooms à Rabat, Casablanca et Marrakech.

La Villa Roche Bobois Maroc a réuni, le 21 septembre 2025, ses partenaires architectes et architectes d’intérieur autour d’un brunch exclusif. Plus qu’un moment convivial, cette rencontre a célébré un partenariat visionnaire entre Roche Bobois Maroc et Acacia Décor, où mobilier haut de gamme et revêtements muraux d’exception se conjuguent pour imaginer les intérieurs les plus inspirants du Maroc.

Par Contenu de marque
Le 30/09/2025 à 13h17

Le 21 septembre 2025, la Villa Roche Bobois Maroc a ouvert ses portes pour un brunch exclusif dédié à ses partenaires architectes et architectes d’intérieur. Dans un cadre élégant et inspirant, cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour de projets d’exception, de partager des visions créatives et de célébrer une année de collaboration fructueuse.

Ce rendez-vous a mis en lumière la parfaite complémentarité des savoir-faire entre Roche Bobois et Acacia Décor: mobilier haut de gamme, revêtements muraux raffinés et expertise en conception se répondent désormais sur de nombreux projets à travers le Maroc. Les participants ont pu découvrir les mises en scène spectaculaires de la Villa, véritable laboratoire d’inspiration où chaque espace illustre la synergie entre design et matière.

Plus qu’un simple événement convivial, ce brunch s’est imposé comme un moment de networking de haut niveau, marqué par la créativité, l’élégance et l’art de vivre. Il a permis de renforcer les liens avec les partenaires et de rappeler la valeur ajoutée de cette alliance dans la réalisation de projets ambitieux.

Lire aussi : Les soldes d’été Roche Bobois 2025: un été résolument design

Installée au Maroc depuis 2002, Roche Bobois s’est imposée comme la référence du mobilier haut de gamme avec ses quatre showrooms à Rabat, Casablanca et Marrakech. Sa Villa de Casablanca est devenue un lieu iconique, à la fois vitrine d’inspiration et espace de rencontres privilégiées avec les professionnels du secteur.

De son côté, Acacia Décor s’affirme depuis 18 ans comme un acteur incontournable des revêtements muraux haut de gamme. Toujours en quête de matériaux rares et de tendances avant-gardistes, l’entreprise accompagne ses clients dans la création d’intérieurs sur mesure alliant élégance et excellence.

L’alliance entre Roche Bobois Maroc et Acacia Décor s’est imposée comme une évidence: portées par des valeurs communes — exigence, créativité et raffinement — les deux marques se croisent naturellement sur les mêmes chantiers et auprès des mêmes prescripteurs. Depuis l’ouverture de la Villa en août 2024, Acacia Décor sublime chaque espace avec ses pierres de roche, papiers peints et finitions sophistiquées, apportant une dimension singulière et luxueuse aux collections Roche Bobois.

À Casablanca, leur collaboration s’exprime également dans le showroom Acacia Décor de la rue Molière, entièrement aménagé avec les pièces iconiques de Roche Bobois. Une scénographie inspirante qui illustre la puissance de cette synergie et nourrit l’imagination des architectes, décorateurs et passionnés de design.

Par Contenu de marque
Le 30/09/2025 à 13h17
#decoration#Architecture#design#Mobilier

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Les soldes d’été Roche Bobois 2025: un été résolument design

Entreprise

Les «Tentations» de Roche Bobois: dix-sept jours de promotions pour les amateurs de design et d’aménagement

Entreprise

MIDA et Roche Bobois Maroc: un ftour d’exception pour célébrer l’art de recevoir et l’art de vivre

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Roche Bobois Maroc annonce ses Jours exceptionnels du 2 au 17 novembre: bien plus qu’une promotion… une invitation à l’exception

Articles les plus lus

1
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
2
Peu massives, ultra médiatisées, les protestations de GenZ212 se poursuivent
3
Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med
4
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
5
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida
6
Gad Le Magnifique
7
Rassemblements GenZ212: l’intervention des forces de l’ordre expliquée par un expert sécuritaire
8
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
Revues de presse

Voir plus