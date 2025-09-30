Roche Bobois Maroc et Acacia Décor célèbrent un an de synergie créative lors d’un brunch d’exception à Casablanca

Installée au Maroc depuis 2002, Roche Bobois s’est imposée comme la référence du mobilier haut de gamme avec ses quatre showrooms à Rabat, Casablanca et Marrakech.

Le 21 septembre 2025, la Villa Roche Bobois Maroc a ouvert ses portes pour un brunch exclusif dédié à ses partenaires architectes et architectes d’intérieur. Dans un cadre élégant et inspirant, cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour de projets d’exception, de partager des visions créatives et de célébrer une année de collaboration fructueuse.

Ce rendez-vous a mis en lumière la parfaite complémentarité des savoir-faire entre Roche Bobois et Acacia Décor: mobilier haut de gamme, revêtements muraux raffinés et expertise en conception se répondent désormais sur de nombreux projets à travers le Maroc. Les participants ont pu découvrir les mises en scène spectaculaires de la Villa, véritable laboratoire d’inspiration où chaque espace illustre la synergie entre design et matière.

Plus qu’un simple événement convivial, ce brunch s’est imposé comme un moment de networking de haut niveau, marqué par la créativité, l’élégance et l’art de vivre. Il a permis de renforcer les liens avec les partenaires et de rappeler la valeur ajoutée de cette alliance dans la réalisation de projets ambitieux.

De son côté, Acacia Décor s’affirme depuis 18 ans comme un acteur incontournable des revêtements muraux haut de gamme. Toujours en quête de matériaux rares et de tendances avant-gardistes, l’entreprise accompagne ses clients dans la création d’intérieurs sur mesure alliant élégance et excellence.

L’alliance entre Roche Bobois Maroc et Acacia Décor s’est imposée comme une évidence: portées par des valeurs communes — exigence, créativité et raffinement — les deux marques se croisent naturellement sur les mêmes chantiers et auprès des mêmes prescripteurs. Depuis l’ouverture de la Villa en août 2024, Acacia Décor sublime chaque espace avec ses pierres de roche, papiers peints et finitions sophistiquées, apportant une dimension singulière et luxueuse aux collections Roche Bobois.

À Casablanca, leur collaboration s’exprime également dans le showroom Acacia Décor de la rue Molière, entièrement aménagé avec les pièces iconiques de Roche Bobois. Une scénographie inspirante qui illustre la puissance de cette synergie et nourrit l’imagination des architectes, décorateurs et passionnés de design.