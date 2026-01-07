Lifestyle

Soldes d’hiver 2026: Roche Bobois Maroc réchauffe les intérieurs avec le design d’exception

Décoration intérieure, signée Roche Bobois Maroc.

Du 10 au 25 janvier 2026, jusqu’à –50% sur une sélection exclusive de modèles d’exposition, disponibles en livraison immédiate.

Quand l’hiver s’installe, le chez-soi devient un refuge. Un espace de confort, de chaleur et d’expression personnelle. Roche Bobois Maroc s’inscrit dans cette dynamique avec le retour de ses Soldes d’Hiver 2026, organisés du 10 au 25 janvier dans ses showrooms de Rabat, Casablanca et Marrakech. «Dehors le froid. Dedans, le design d’exception», propose l’entreprise.

Pour Roche Bobois Maroc, cette édition met à l’honneur une large sélection de modèles d’exposition –canapés iconiques, pièces indémodables, mobilier aux lignes sculpturales et accessoires raffinés– proposée avec des remises pouvant atteindre –50%. Tous les articles concernés sont disponibles en livraison immédiate, un choix assumé par la marque pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, «car l’hiver fait baisser les températures, pas l’exigence», précise encore le communiqué.

À travers ces Soldes d’Hiver, Roche Bobois Maroc entend valoriser ce qui fait l’ADN de la maison: le design, la qualité des matières et l’audace des créations. Chaque pièce est pensée pour durer, traverser les saisons et sublimer le quotidien. «L’hiver révèle les intérieurs de caractère», indique l’entreprise, qui insiste sur la vocation intemporelle des collections proposées à des conditions exceptionnelles.

Plus qu’un rendez-vous commercial, ces soldes se veulent une occasion unique de transformer son intérieur selon ses envies, en s’appuyant sur l’expertise d’une marque de référence du design contemporain. Roche Bobois Maroc rappelle que «chaque création Roche Bobois est conçue comme un investissement durable, alliant esthétique et fonctionnalité».

Durant toute la période des soldes, les équipes Roche Bobois Maroc accueillent les clients 7 jours sur 7, en continu, afin d’offrir une expérience d’achat personnalisée et un accompagnement sur mesure, souligne le communiqué. Conseils d’agencement, choix des matières et finitions, suivi de livraison: l’enseigne revendique une relation de proximité, au service d’un intérieur qui reflète pleinement le style de chacun.

«Roche Bobois — l’art de se faire plaisir, au bon moment», résumant l’esprit de ces Soldes d’Hiver 2026, pensés comme un temps fort pour réchauffer les intérieurs tout en affirmant leur caractère.

Soldes d’Hiver 2026 – Roche Bobois Maroc

Du 10 au 25 janvier 2026

Showrooms de Rabat, Casablanca et Marrakech

Lifestyle

Lifestyle

Société

