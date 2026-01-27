5 tendances déco qui vont faire l’année 2026

Après plusieurs saisons dominées par les intérieurs épurés, les tons neutres et le minimalisme sage, la décoration amorce en 2026 un virage plus expressif. Les tendances qui se dessinent ne sont pas seulement esthétiques, elles racontent aussi un besoin de confort, d’identité, de durabilité et de caractère. Couleurs profondes, matières sensorielles, influences patrimoniales… Voici cinq mouvements forts qui devraient s’imposer dans nos intérieurs cette année.

1. Le grand retour de la couleur

En 2026, la couleur ne se contente plus d’un coussin ou d’un pan de mur. Elle envahit l’espace, s’affirme et se veut enveloppante. Les palettes annoncées comme dominantes privilégient les tons profonds et sophistiqués avec pour couleurs phares, les bruns rouges, verts intenses, bleus sourds, nuances terreuses ou teintes bijou. Mais ce qui change surtout cette année, c’est la manière d’appliquer la couleur, car désormais, une même couleur peut habiller murs, plafond, boiseries, voire certains meubles. Cette approche popularisée ces dernières années par des architectes d’intérieur et repérée dans plusieurs sélections de tendances crée une atmosphère plus intime, presque cinématographique, à l’opposé des intérieurs trop blancs ou trop froids.

2. Un luxe plus chaleureux

Le bois clair scandinave, omniprésent depuis une décennie, laisse davantage de place à des essences plus profondes, plus enveloppantes avec l’utilisation du noyer, teck, acajou, et autres finitions fumées ou patinées. Dans cet univers sophistiqué, mais sans ostentation, les matériaux nobles gagnent du terrain, notamment la pierre naturelle, les métaux brossés, le verre satiné ou encore le cuir, souvent associés à des lignes plus douces et contemporaines. La durabilité s’impose et apporte à l’objet, en plus de sa dimension décorative, un rôle de transmission en l’inscrivant dans le temps.

3. La déco devient tactile

En 2026, l’intérieur se vit autant qu’il se regarde. En effet, les tendances repérées par les professionnels mettent en avant des matières qui donnent envie de toucher à l’instar de la bouclette, velours, lin épais, laine, bois nervuré, céramiques irrégulières, enduits texturés… Les surfaces lisses et trop parfaites s’effacent au profit du relief et de la matière. Jusqu’aux silhouettes de mobilier qui s’adoucissent avec des canapés arrondis, des tables aux bords organiques ou encore des objets sculpturaux. Objectif, créer des espaces plus «vivants», plus chaleureux, où l’on ressent une sensation de confort immédiat, presque sensorielle.

4. L’esprit «héritage»

L’autre grande tendance de 2026 réside dans le besoin de raconter quelque chose chez soi. La décoration s’éloigne du showroom uniforme pour revenir à des intérieurs plus personnels, construits par accumulation et choix affectifs. Les influences patrimoniales et classiques reviennent ainsi sous une forme modernisée à grand renfort de meubles vintage, objets chinés, cadres anciens, matériaux patinés, détails artisanaux. En revanche, l’idée n’est pas de reproduire un décor d’époque, mais d’intégrer des éléments qui donnent de la profondeur et de la singularité. Par ailleurs, cette esthétique «héritage revisité» s’inscrit aussi dans une logique plus responsable avec pour objectif de réutiliser, restaurer et transmettre.

5. Une déco narrative

Enfin, 2026 assume l’audace avec le grand retour des motifs, qu’ils soient géométriques, floraux, inspirés de l’Art déco ou des années 70. Le carrelage devient un élément décoratif central que ce soit en cuisine, dans la salle de bain, en crédence, au sol ou même en touches murales. Cette tendance s’inscrit dans une déco plus «narrative», où l’on cherche des espaces qui marquent, qui captent le regard, qui provoquent une émotion, à l’instar d’un mur graphique, d’une pièce forte ou d’un mélange inattendu.