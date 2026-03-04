Un jardin d’inspiration marocaine primé à la télévision britannique

Un jardin d'inspiration marocaine conçu à Brighton, en Angleterre, par le cabinet Fern & Pine.

Situé en plein cœur de Brighton, ce jardin intérieur d’inspiration marocaine a été choisi comme lieu de tournage pour marquer le lancement de l’édition 2026 du concours «Pocket Garden Makeover Prize», organisé conjointement par la RHS et l’émission «The One Show» de la BBC, le jeudi 26 février.

Conçu par le cabinet Fern & Pine, également basé à Brighton, ce projet illustre comment une conception paysagère réfléchie peut transformer même les espaces extérieurs les plus compacts en lieux à la fois esthétiques, fonctionnels et inspirants.

Reflet de la passion des propriétaires pour le design marocain et la vie en plein air, ce jardin est riche en couleurs, textures et motifs, et allie structure architecturale, végétation étagée, matériaux chaleureux et détails décoratifs pour créer un espace à la fois intime et généreux.

La cour intérieure s’organise en deux espaces distincts: un coin repas extérieur intime, aménagé dans l’extension latérale, et un espace de détente au cœur du jardin principal. Dans ce contexte urbain, la préservation de l’intimité a guidé l’aménagement. Treillis, pergolas, panneaux métalliques découpés au laser ornés de motifs traditionnels marocains, ainsi que des plantations disposées en strates, ont permis de créer un espace protégé des regards tout en laissant circuler la lumière naturelle.

Point d’orgue de l’aménagement, le zellige, la fontaine d’inspiration marocaine et les matériaux aux teintes chaudes insufflent au lieu une atmosphère chaleureuse et dépaysante.

«Ce projet démontre que même les plus petits jardins peuvent se transformer en véritables havres lorsque le design, les plantations et le savoir-faire artisanal s’harmonisent», explique Alick Nee, fondateur de Fern & Pine. «Nous souhaitions créer un espace immersif et dépaysant, tout en restant fonctionnel au quotidien.»