Infrastructures: finalisation en cours de la route allant de Salé vers l’autoroute de Meknès et Fès

Le premier tronçon entre Salé et Al Arjat, long de 9 kilomètres, a été élargi à trois voies et ouvert à la circulation, le deuxième tronçon menant d’Al Arjat à la station de péage de Sidi Allal El Bahraoui -jadis un village devenu une ville à forte agglomération- est en cours de réalisation.

Les travaux de construction de cet axe avancent à grands pas, a constaté sur place Le360. Ce grand projet qui a nécessité un financement de plusieurs dizaines de millions de dirhams, octroyé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, est réalisé par la Société d’Aménagement de Rabat, un organisme relevant du ministère de l’Intérieur et de la wilaya de Rabat.

Interrogés par Le360, les usagers de cette route se sont déclarés satisfaits de son élargissement. Autrefois étroite, cette route longue précisément de 24,8 kilomètres est désormais dotée de trois voies dans les deux sens (de et vers Salé), assurant ainsi une meilleure fluidité de la circulation routière sur ce beau parcours qui est l’un des plus fréquentés du Maroc (Casablanca-Oujda via Rabat, Meknès, Fès).