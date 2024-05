Voici où en sont les travaux d’aménagement de la corniche de Aïn Sebaâ

Les travaux d’aménagement de la corniche de Aïn Sebaâ à Casablanca sont à un stade avancé, le projet devrait être prêt en juillet prochain. C’est ce que nous confirme Karim Klaïbi, conseiller de la préfecture d’Aïn Sebaâ: «Le rythme des travaux a été accéléré pour réaliser ce projet dans un temps record. Ce sera une véritable bouffée d’air pour les habitants de Sidi Bernoussi et de Aïn Sebaâ.»

L’entreprise Benlhou Frères avait remporté l’appel d’offres, on s’en souvient, le 19 décembre 2023, en proposant un budget de 69,8 millions de dirhams. Selon les maquettes diffusées sur le site internet du cabinet architectural Oualaou et Choi (O+C), ce projet promet de doter l’est casablancais d’un nouvel espace vert en transformant la corniche en un parc maritime.

«Le projet comprend la réalisation de trois esplanades qui représentent des liens entre la ville et la mer et viennent ouvrir l’espace du cordon dunaire pour faciliter les pénétrantes urbaines. Parmi les esplanades créées, certaines disposent d’une programmation spécifique facilitant leur repérage spatial et programmatique. Elles offrent une large fenêtre sur l’océan donnant à voir l’horizon», expliquent les concepteurs.

Selon la même source, «deux dispositifs accompagnent le projet: un cours maritime qui végétalise et améliore la qualité de la route principale, et la promenade de la plage côté mer. De grandes zones d’accueil de la nature s’installent entre les esplanades. Cette biodiversité qui affirme le caractère du cordon dunaire est un poumon nécessaire dans un quartier qui en manque cruellement. Le parc est imaginé comme des territoires naturels qui nécessiteront un jardinage léger».