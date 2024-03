Casablanca: la nouvelle vie de la corniche après l'interdiction des gardiens

C’est sans nul le symbole le plus révélateur de la rigueur qui est en train de s’emparer de Casablanca, une ville qui connaît un début de métamorphoses tant attendues par ses habitants. Ce symbole: c’est la disparition des «gilets jaunes», autrement dit les gardiens de voitures, de la corniche de la ville. Pendant des années de laisser-aller, ces derniers avaient fini par imposer leurs propres lois aux automobilistes, exigeant souvent des tarifs mirobolants… et gare à celui qui ne s’en acquitte pas. Désormais, les artères de la corniche casablancaise sont débarrassées de ce phénomène, et cela se ressent fortement.

Dans son édition du lundi 4 mars, Assabah revient sur cette «libération» des artères de la corniche, rappelant que ce lieu est l’un des points les plus attractifs de la métropole et que jusqu’à il y a peu, les gardiens de voitures y faisaient la loi. Comme le rappelle le journal, il était impossible d’y trouver une place sans devoir s’acquitter d’un montant au gardien, et que ce dernier fixait lui-même. Souvent, cette anarchie donnait lieu à des scènes indignes d’une métropole comme Casablanca, au point que plusieurs automobilistes, qui refusaient de s’acquitter d’un montant jugé injuste, voire illégal, en sont venus aux mains avec les «porteurs de gilets». Ces derniers, ajoute la même source, avaient trouvé le moyen de se répartir toute la zone, de manière à ce qu’aucun mètre carré ne reste libre pour qu’on y stationne sans payer.

Mais cela, c’était avant! Et Assabah le confirme puisque l’opération «coup de poing» lancée par les autorités, quelque temps après la nomination du nouveau wali, a réussi à débarrasser la corniche casablancaise de ces «gilets jaunes». Les visiteurs peuvent désormais la visiter sans devoir se soucier des gardiens de voitures et de leurs «lois», puisque même des panneaux ont été installés pour rappeler la gratuité du stationnement. D’ailleurs, dans un reportage sur place, le quotidien a effectivement constaté l’absence de tous ceux qui arboraient jusque-là un gilet pour faire payer les automobilistes. La même source ajoute que la corniche a également été débarrassée de certains vendeurs ambulants qui dérangeaient les passants. Même la coupole du Mausolée Sidi Abderrahmane, un lieu également débarrassé des constructions anarchiques, arbore désormais sous un nouveau look donnant encore plus de charme à cet endroit. A proximité, des aires de stationnement autrefois réservées aux «clients» de certains faux commerçants du Mausolée sont aussi ouvertes au public, y compris aux visiteurs du Morocco Mall. C’est dire à quel point la vie a changé à la corniche de Casablanca, et il a suffi d’y appliquer strictement la loi pour y arriver.