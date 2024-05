Wagner recrute 500 jeunes Sahraouis dans les camps de Tindouf

Après avoir servi de réservoir aux groupes terroristes qui ensanglantent depuis des années les pays du Sahel, le Polisario aurait signé cette fois-ci un accord avec les mercenaires russes de Wagner, présents au Mali. En vertu de cet accord, et pour les besoins urgents de communication avec les habitants du nord du Mali et des pays limitrophes, Wagner a déjà recruté quelque 500 jeunes Sahraouis issus des camps de Tindouf, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 24 mai.

Après des entraînements et la participation à des opérations au Sahel, les 500 Sahraouis seront en partie transférés dans d’autres régions du monde où opère le groupe Wagner en vue de participer à des opérations militaires définies par le gouvernement russe.

Wagner propose à ces jeunes un salaire mensuel de 3.000 dollars durant les trois années de service prévues dans le contrat, avec possibilité d’obtention de la nationalité russe. Cependant, ils ne peuvent plus avoir le moindre contact avec leurs familles, ne peuvent pas avoir d’enfants, ni se marier tant qu’ils sont en service.

Ces recrutements massifs ont été révélés après les récentes incursions de mercenaires russes dans des localités du sud-est mauritanien, à savoir Dar Ennaim et Med Allah, situées près de la frontière avec le Mali.

En effet, lors de ces incursions, qui ont fait de nombreuses victimes côté mauritanien, et créé une vive tension diplomatique entre Nouakchott et Bamako, Wagner aurait utilisé des Sahraouis cagoulés et portant les mêmes treillis que leurs mercenaires pour communiquer en hassania avec les habitants des localités mauritaniennes.

Pour ces habitants, il ne fait aucun doute que leurs interlocuteurs sont des Sahraouis originaires des camps de Tindouf, facilement reconnaissables en Mauritanie à travers leur accent . Cette surprenante présence de Sahraouis au sein des rangs de Wagner a été confirmée par les disparitions inexpliquées ces derniers mois de plusieurs jeunes des camps de Tindouf dont les familles ignorent ce qui leur est advenu.

Selon Forsatin, un forum des Sahraouis de Tindouf soutenant la solution d’autonomie au Sahara, c’est le Polisario qui, directement ou par l’entremise de ses trafiquants au Sahel, a piloté cette opération en vendant de jeunes oisifs de Tindouf aux mercenaires russes de Wagner.