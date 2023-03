Kénitra: démarrage des travaux d’aménagement de la vallée marécageuse Al Fouarat

Il s’agit de travaux d’aménagement de la tranche une de la zone dite Merjat Al Fouarat à Kénitra à proximité du quartier populaire de Saknia.

Le projet englobe la réalisation de la voirie et le revêtement des trottoirs. Le calendrier des travaux prévoit également de doter cette zone marécageuse de l’assainissement des eaux pluviales pour assurer l’évacuation rapide des écoulements et l’aménagement d’espaces verts. Le projet comporte un volet récréatif et sportif grâce à la construction de terrains de sport de proximité et d’espaces de divertissement. Le projet sera livré dans un délai de 18 mois. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le maire de Kénitra, le RNIste, Anas Bouanani en présence des membres du bureau municipal.

«Délaissée, cette vallée a trop longtemps attendu pour être réhabilitée afin que les habitants et les enfants de ce quartier limitrophe puissent en profiter plus largement», a affirmé le président du Conseil municipal, Anas Bouanani dans une déclaration pour Le360.

Ce site aura, selon le président du Conseil de la ville, sa propre corniche qui longera le marécage. Merjat Al Fouarat est en effet une zone humide et constitue un habitat idéal d’escale et d’hivernage pour certaines espèces d’oiseaux migrateurs qui fuient les hivers rigoureux de l’Europe.