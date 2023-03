Systèmes d’irrigation localisée: Netafim, géant israélien de la technologie agricole, inaugure son usine à Kénitra

C’est en présence de son top management venu d’Israël que Netafim, leader mondial de l’irrigation de précision et branche de l’agriculture de précision de Orbia, a inauguré hier jeudi 2 mars 2023, à Kénitra, sa première usine en Afrique du Nord.

Spécialisée dans les solutions de bout en bout, de la source d’eau à la zone racinaire de la plante, Netafim propose des projets d’irrigation et de serre ainsi que des solutions d’irrigation paysagère et minière soutenues par des services d’ingénierie, de gestion de projet et de financement.

L’entreprise, rachetée en 2017 par le groupe mexicain Mexichem, devenu Orbia, est également à l’avant-garde de l’agriculture numérique, de l’irrigation et de la fertigation, intégrant la surveillance, l’analyse et le contrôle automatisé en temps réel dans un système de pointe.

Première usine israélienne au Maroc depuis les Accords d’Abraham

Dans son allocution, Gaby Miodownick, CEO de Netafim, a indiqué «qu’il s’agit de l’implantation de la première usine d’une entreprise israélienne au Maroc depuis la signature des accords de paix en 2020. C’est aussi la première usine de Netafim et Orbia en Afrique du Nord. Elle a nécessité un investissement de cinq millions de dollars».

«Netafim est née il y a 57 ans au désert d’Israël, à une époque où les agriculteurs avaient besoin de nouvelles idées pour faire face aux épisodes de sécheresse extrêmes et aux conditions climatiques défavorables. Il faut souligner que le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et Israël font face aux mêmes défis d’ordre climatique, ce qui nous pousse à penser à de nouvelles technologies adéquates», a-t-il fait savoir.

«Ce sont ces défis-là qui nous ont obligés à sortir des sentiers battus, à être innovants, et à réfléchir à la façon dont nous pouvons faire les choses différemment», a ajouté Gaby Miodownick qui est également vice-président exécutif d’Orbia.

De son côté, Gal Yarden, président de la division EMEA chez Netafim, a souligné que l’usine de Netafim est construite en plein cœur d’une zone agricole. L’emplacement permettra à la génération verte d’agriculteurs et de petits exploitants de réaliser leur ambition de bénéficier de l’irrigation goutte à goutte avec des matériaux facilement disponibles, locaux et à bon prix.

Pour sa part, Benny Klener, directeur des opérations globales de Netafim, a relevé que la production de l’usine sera dédiée au marché local dans un premier temps, afin de répondre rapidement, efficacement et de manière agile aux besoins des producteurs et revendeurs de la marque. L’ambition est cependant de développer l’activité sur tout le continent africain, à partir du Maroc.

«C’est un jour de grande joie pour nous. Après de nombreuses années d’activité au Maroc, nous inaugurons enfin notre usine à Kénitra. Celle-ci nous permettra d’agrandir notre activité sur le marché marocain, en veillant à ce que le Royaume soit notre plaque tournante pour Netafim en Afrique du Nord et subsaharienne. Je suis sûr que ce n’est qu’une première étape et que l’avenir est très, très prometteur pour tout le monde», a relevé Elad Levi, président de la section Moyen-Orient et Afrique de Netafim.

Entreprise pionnière

Fondée en 1965, Netafim a été la pionnière de la révolution du goutte-à-goutte. Avec 33 filiales, 19 usines de fabrication, 2 usines de recyclage et plus de 5.000 employés dans le monde, les solutions d’irrigation de précision de Netafim touchent des millions d’agriculteurs, permettant aux petits exploitants agricoles comme aux grands producteurs agricoles de 110 pays d’améliorer leur productivité en réduisant leur utilisation de la ressource en eau.