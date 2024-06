Météo. À quand la fin de l’épisode de canicule?

La chaleur s’installe au Maroc. Rien que ce week-end, le mercure a grimpé jusqu’à 42°C. Du Saïss à la région d’Oulmès, en passant par les plateaux de phosphates, peu de zones échappent à la montée du mercure. Toutefois, une baisse graduelle des températures est attendue dès cette semaine.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), «durant ce dernier week-end, les températures ont subi une hausse dans le Centre, les plaines intérieures, l’est et le sud-est du pays, avec un temps chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, les plateaux de phosphates, le sud-est et l’extrême sud du pays, Saïss, Oulmès avec des températures entre 37 et 42°C».

Une hausse des températures normale

Ce pic de chaleur, typiquement estival, est dû au vent chergui. D’après la DGM, «cette hausse des températures est normale en cette période d’été, sachant qu’au cours des dernières semaines, les régions du nord du Maroc ont connu des températures relativement basses par rapport à la moyenne mensuelle de juin qui est généralement chaude dans la plupart des régions du Royaume».

Aujourd’hui, bien que les températures restent élevées, avec des maximales oscillant entre 37 et 43°C dans des régions comme le Saïss, l’Oriental et le sud du Rif, une baisse graduelle est prévue. Cette diminution sera plus marquée au cours de la semaine et devrait ramener les températures vers leurs normales saisonnières, bien que le sud-est et l’extrême sud du pays resteront relativement chauds.

La DGM prévoit, par ailleurs, des nuages dans les régions côtières et sur les plaines atlantiques nord et centre bas avec bruine locale. Alors, tenez bon, rangez vos éventails et préparez-vous à accueillir un temps moins pesant. Après tout, qui n’aime pas un peu de fraîcheur après des températures caniculaires?