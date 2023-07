Quand la cité ocre défie la canicule et renaît à la tombée de la nuit

Sous la voûte étoilée, des Marrakchis trouvent refuge dans les espaces verdoyants de la cité ocre, transformant ces lieux en sanctuaires nocturnes de fraîcheur et de convivialité.

La journée, Marrakech suffoque, le soir elle respire. L’été, sous une chaleur accablante, la cité ocre se transforme en une fournaise. C’est au crépuscule que la ville recouvre son élan de vie et sa sérénité. Quand le mercure flirte outrageusement avec les 40 degrés, les résidents, tout comme les visiteurs, se réfugient dans les oasis verdoyantes dès les premières heures du soir. Le temps d’une promenade à la clarté de la lune, ces jardins se muent en sanctuaires de fraîcheur et de camaraderie.

«L’été, les espaces verts deviennent pour nous, les Marrakchis, de véritables havres de paix nocturnes», assure un résident de Marrakech. Surtout cette année, où la canicule bat son plein. Selon lui, ces virées nocturnes sont aussi l’occasion de donner vie à une ambiance enjouée. «On saisit l’opportunité pour créer une atmosphère festive», ajoute-t-il. Malgré la canicule, l’esprit de Marrakech garde une fraîcheur pétillante.

«On reste ici, bercés par la douce mélodie de la nuit, jusqu’à l’arrivée des premières lueurs du jour. En ce temps de canicule exacerbée, où le mercure défie les 42 degrés, les jardins deviennent notre ultime bastion face à la chaleur étouffante de Marrakech», partage un autre citadin.

Et ce n’est pas seulement un havre de fraîcheur, mais également un lieu de rencontre et de convivialité. «On savoure ensemble ces instants précieux», partage un autre habitant de Marrakech. Les jardins de la cité ocre s’éveillent donc, animés par les retrouvailles et les échanges, apportant une bouffée d’air vivifiant à la ville.

Malgré la canicule, Marrakech ne cède rien de son âme ni de son sens de l’hospitalité. Si le jour est dédié au soleil, la nuit appartient aux habitants qui, en dépit de la canicule, trouvent dans leurs jardins et espaces verts la fraîcheur, l’animation et la camaraderie, qui font de leur ville un écrin si singulier.