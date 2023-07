Maroc-Italie: le détail du plan d’action du Partenariat stratégique multidimensionnel

Le Royaume du Maroc et la République italienne ont signé, mercredi à Rome, le plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel.

A travers ce Plan d’action, le Maroc et l’Italie réaffirment leur volonté, exprimée dans la Déclaration conjointe signée le 1er novembre 2019 à Rabat, d’inscrire les relations bilatérales dans le cadre d’un Partenariat stratégique multidimensionnel, orienté vers le dialogue permanent et la coopération concrète et mutuellement avantageuse.

Ce plan d’action concerne principalement, mais pas exclusivement, les domaines du dialogue politique et diplomatique, de la coopération sécuritaire et en matière de justice, ainsi que la coopération économique, énergétique et de développement durable.

Il porte également sur la coopération culturelle, universitaire, en matière de recherche et développement et de dialogue interculturel et interreligieux, ainsi que la coopération dans le domaine des migrations et des questions consulaires.

Le Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et l’Italie prévoit la mise en place d’un Conseil de Partenariat et de comités qui lui sont rattachés.

Le Conseil de partenariat est établi au niveau des ministres des Affaires étrangères, et se réunira annuellement et en alternance à Rabat et à Rome, à l’effet d’assurer le suivi et définir les axes prioritaires de coopération et d’établir les recommandations, d’évaluer les progrès réalisés au cours de l’année écoulée, ainsi que de promouvoir et renforcer la coopération pour l’année suivante. Il peut s’ouvrir en cas de besoin à la participation d’autres ministres.

Les Comités sont, pour leur part, constitués au niveau de hauts fonctionnaires, qui se réuniront pour assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations du Conseil de Partenariat.

Il s’agit du comité chargé du dialogue politique et diplomatique, du comité chargé de la coopération en matière de paix et de sécurité internationales, du comité chargé de la coopération en matière de justice, du comité chargé de la coopération économique, énergétique et de développement durable, du comité chargé de la coopération culturelle, universitaire, en matière de recherche et de développement et de dialogue interculturel et interreligieux, du comité chargé des questions liées à la migration et des questions consulaires.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue une visite de travail en Italie, ce mercredi 5 juillet, à l’invitation de son homologue italien, Antonio Tajani. Il s’agit de la première visite de Bourita en Italie après la nomination, en octobre 2022, de Tajani en tant que vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne.