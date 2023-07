Info Le360. Nasser Bourita en visite de travail à Rome et à Berlin

Lors de sa visite à Rome, le ministre marocain sera reçu en audience par son homologue italien, Antonio Tajani pour évoquer des sujets d’intérêt commun liés notamment au développement des relations excellentes existantes entre le Royaume du Maroc et l’Italie dans les domaines politique, économique et technique.

La cause nationale et le projet d’autonomie du Maroc pour régler ce conflit régional créé par le régime d’'Alger sera également évoqué entre les deux responsables. Il faut souligner que l’Italie salue «les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc dans le cadre des Nations unies et encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis». Pour rappel, Antonio Tajani avait dernièrement salué «le rôle crucial que joue le Royaume dans la stabilité de la méditerranée».

Lire aussi : Filière Bio: de nouvelles opportunités pour les opérateurs marocains sur le marché italien

Par ailleurs, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita est attendu jeudi à Berlin pour des entretiens similaires avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. Le 25 août 2022, le ministre marocain avait reçu à Rabat la cheffe de la diplomatie allemande dans le cadre d’une visite de travail. A cette occasion, l’Allemagne avait considéré, dans un communiqué conjoint, le plan d’autonomie présenté en 2007 comme «un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les deux parties».

Lire aussi : Coopération: l’ONCF et la Deutsche Bahn passent à la vitesse supérieure

Au sujet des questions bilatérales ainsi qu’internationales d’intérêt commun, notamment le changement climatique, le développement au continent africain, la paix et la stabilité régionales, le renforcement de l’ordre multilatéral, la démocratie, les deux pays avaient décidé d’établir un «Dialogue Stratégique Multidimensionnel qui se tiendra une fois chaque deux ans, alternativement entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d’Allemagne». Ce Dialogue sera présidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.