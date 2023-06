Comment Bank of Africa entend financer son plan de développement

Président du GPBM et PDG de Bank of Africa, Othman Benjelloun à la cérémonie d’ouverture de la conférence nationale sur l’environnement des affaires, le 15 mars 2023, à Rabat.. MAP

Bank Of Africa envisage l’émission de 5.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100.000 dirhams.

Le montant global de l’opération s’élève à 500 millions de dirhams, répartis sur deux tranches, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 20 juin.

«Dans la note visée par l’AMMC, il est mentionné que le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 500 MDH», explique Les Inspirations Eco. Dans le cas où l’emprunt obligataire n’est pas totalement souscrit, le montant de l’émission sera limité au montant effectivement souscrit.

La banque pilotée par Othman Benjelloun entend, à travers ce programme d’émission d’obligations subordonnées, accompagner la mise en œuvre de la trajectoire de la banque à l’horizon 2025. «Par ailleurs, Bank Of Africa envisage aussi de financer son développement organique, que ce soit au Maroc ou à l’international. En outre, cette émission d’obligations permettra d’anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence de la banque. À noter que les fonds collectés par le biais de la présente opération seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1, et ce, conformément à la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit telle que modifiée et complétée», explique le quotidien.

La souscription primaire des obligations subordonnées perpétuelles est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain.

Il s’agit en l’occurrence des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dont la stratégie d’investissement, telle qu’elle figure dans leurs notes d’information, autorise la souscription aux obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d’absorption de pertes et/ou d’annulation des intérêts; les compagnies financières; les établissements de crédit; les entreprises d’assurance et de réassurance; la Caisse de Dépôt et de Gestion et les organismes de retraite et de pension.

D’un autre côté, l’on apprend que l’AMMC a enregistré la mise à jour annuelle du dossier d’information du programme d’émission de certificats de dépôts de Bank Of Africa, rappelant que le plafond du programme est fixé à 15 milliards de dirhams d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, et d’une maturité allant de 10 jours à 7 ans.

Rappelons que l’émission des certificats de dépôt a pour objectif de diversifier les sources de financement de la banque en faisant directement appel aux marchés de capitaux et de diversifier les maturités de financement, notamment sur le moyen terme, de façon à pouvoir mieux gérer les écarts de liquidités et le risque de taux sous-jacent au bilan de la banque commerciale, précise une note de présentation de l’opération.