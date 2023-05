Nouvelle Charte de l’investissement: Bank of Africa et l’AMDIE font escale à Marrakech

Le siège de Bank of Africa, à Casablanca.. Saad Zouhri

Après le succès de la première rencontre à Rabat, Bank Of Africa, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a fait escale à Marrakech pour présenter les nouveaux dispositifs de la charte de l’investissement aux entrepreneurs de la région et d’échanger avec eux autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé.

Intervenant à cette occasion, Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank of Africa, a rappelé l’objectif ambitieux, mais réaliste, du Maroc d’atteindre 550 milliards de dirhams d’investissement et de créer 500.000 emplois à l’horizon 2026.

«La nouvelle Charte de l’investissement constitue une brique importante du dispositif d’amélioration du climat des affaires au Maroc et offre désormais aux investisseurs un cadre très favorable pour le développement de leurs projets (…) l’ensemble du secteur bancaire, comme confirmé par le Groupement professionnel des banques du Maroc, est mobilisé pour accompagner l’effort des autorités publiques», a-t-il souligné.

Dans ce sillage, Khalid Nasr a évoqué le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, mis en place à la sortie de la crise sanitaire, qui commence à se déployer et qui a pour vocation de constituer «un catalyseur» pour les investissements, en particulier dans les secteurs stratégiques pour le royaume.

De son côté, Leila Serar, secrétaire générale de l’AMDIE, a mis en avant l’importance du partenariat entre l’Agence et Bank Of Africa, qui a démarré à Rabat et qui va se poursuivre à travers l’ensemble des régions du Maroc, au service de la promotion de la Charte de l’investissement.

«À travers cette charte, le Maroc ambitionne de rehausser sa position et renforcer son intégration dans l’économie mondiale pour attirer de nouveaux écosystèmes qui soient à fort impact en termes de création d’emplois, et permettre au Royaume de développer sa souveraineté dans nombre de secteurs d’activité et de créer un tissu industriel fort», a-t-elle expliqué.