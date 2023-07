Finance participative: Al Baraka finalise la cession de ses parts dans BTI Bank à Bank of Africa

Al Baraka Banking Group (ABG) a annoncé jeudi 27 juillet, dans un communiqué, la finalisation de son retrait de sa filiale marocaine, Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma (BTI), en cédant sa participation à Bank of Africa.

Cette sortie définitive du capital de BTI intervient après réception des approbations nécessaires de la Banque centrale de Bahreïn (CBB) et de Bank Al-Maghrib (BAM), souligne le communiqué.

En décembre dernier, ABG avait annoncé son intention de vendre sa participation de 43,65% dans BTI à Bank of Africa, son partenaire local et l’actionnaire majoritaire de BTI, désormais seul actionnaire de la banque participative rebaptisée Bank Al Karam.

«Ces sorties reflètent la stratégie d’ABG visant à consolider nos ressources afin d’améliorer notre efficacité et nos résultats. Nous continuerons à nous recentrer sur nos métiers de base qui renforcent les performances du groupe», a souligné le directeur général d’ABG, Houssem Ben Haj Amor.

Selon le communiqué, ABG continuera d’opérer sur trois continents, à travers ses filiales en Turquie, en Algérie, en Jordanie, en Egypte, en Tunisie, à Bahreïn, au Soudan, en Afrique du Sud, au Pakistan, au Liban et en Allemagne, en plus de deux succursales en Irak et d’un bureau de représentation en Libye.