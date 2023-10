Bank of Africa et China Exim Bank conviennent d’un nouveau partenariat

Bank of Africa s'allie à China Exim Bank pour promouvoir la coopération économique entre le Maroc et la Chine.. Saad Zouhri

Bank of Africa et China Exim Bank s’allient pour promouvoir la coopération économique entre le Maroc et la Chine. Cette alliance, conclue en marge de l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), vise à renforcer la coopération entre la Chine et le Maroc, ainsi qu’entre les entreprises des deux pays, dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, indique l’hebdomadaire Challenge.

L’enjeu étant de proposer des solutions de financement du commerce, de cofinancement et de garantie, ainsi que faciliter l’échange d’informations économiques, financières, juridiques et commerciales pertinentes.

De plus, les deux groupes s’engagent à explorer les possibilités de promouvoir le financement en RMB (Renminbi), la monnaie chinoise. «Cette initiative marque une étape importante dans les relations économiques entre les deux pays et pourrait avoir des implications significatives pour les entreprises et les affaires bilatérales», lit-on.

Le RMB est la monnaie chinoise, qui est devenue progressivement une monnaie internationale de plus en plus utilisée dans les transactions commerciales. Son utilisation croissante est le résultat de la montée en puissance de l’économie chinoise et à son rôle croissant dans le commerce mondial.

La décision de Bank of Africa et de China Exim Bank d’explorer les possibilités de financement en RMB s’inscrit dans ce contexte et vise à tirer parti des avantages potentiels de l’utilisation de cette monnaie.

L’une des principales implications de cette collaboration est la facilitation des échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine. En promouvant le financement en RMB, les deux banques cherchent à réduire les coûts de transaction et les risques de change associés aux opérations commerciales entre les deux pays. Cela pourrait stimuler les exportations marocaines vers la Chine et encourager les entreprises marocaines à chercher de nouvelles opportunités commerciales sur le marché chinois.

De plus, l’utilisation du RMB pourrait encourager les investissements chinois au Maroc, en offrant des mécanismes de financement plus attractifs et en facilitant les transactions financières. Les entreprises marocaines pourraient également bénéficier d’un accès plus facile au marché chinois, en facilitant les paiements et en réduisant les coûts de change.