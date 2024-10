Tourisme: à Tanger, Bank of Africa présente le programme «Cap Hospitality by BOA» aux opérateurs hôteliers de la région du Nord

Lors de la présentation par Bank of Africa du programme «Cap Hospitality by BOA», dédié aux établissements d’hébergement touristiques classés, le 17 octobre à Tanger.

Cette rencontre avec les opérateurs hôteliers de la région du Nord s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale effectuée par BOA, qui a débuté le 9 octobre à Marrakech et se poursuivra dans les principales villes touristiques du Maroc, en vue d’accompagner l’économie nationale dans ses préparatifs aux grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la région Nord Méditerranée de BOA, Mohammed Nfissi, a souligné que cette rencontre, organisée en partenariat avec la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), Maroc PME et Tamwilcom, vient accompagner le lancement du nouveau mécanisme «Cap Hospitality by BOA», et présenter également le programme «Go SIYAHA» de l’Agence Maroc PME, tous deux dédiés aux établissements touristiques.

«Cap Hospitality» est un financement qui peut atteindre 100 millions de dirhams (MDH), ayant pour objectif d’accompagner la modernisation et la mise à niveau de l’infrastructure hôtelière, a précisé Mohammed Nfissi.

En tant que banque partenaire de la stratégie nationale, BOA vise à catalyser l’investissement productif au Maroc, en participant activement à moderniser le parc hôtelier, et ce, à travers le renforcement de la structure financière des établissements d’hébergement touristiques classés (EHTC) et la création de conditions favorables à leur croissance.

Le produit «Cap Hospitality by BOA» propose dans ce sens un crédit conjoint, combinant un crédit bancaire et une dette subordonnée, visant à financer les projets de rénovation, de mise à niveau et d’extension de capacité des EHTC éligibles.

Lire aussi : Tourisme: Attijariwafa bank présente le mécanisme de financement «Cap Hospitality» aux opérateurs hôteliers

Ce dispositif offre un montant maximal de 100 MDH, structuré en dette subordonnée, qualifiée de «Crédit Junior», qui peut représenter jusqu’à un tiers du crédit conjoint, et en crédit bancaire, dénommé «Crédit Senior», qui doit constituer au minimum deux tiers du crédit conjoint.

L’offre «Cap Hospitality» est cumulable avec d’autres programmes de financement-subventionnement qui pourraient être octroyés par l’État aux entreprises éligibles, notamment le programme «Go SIYAHA» de Maroc PME, ce qui permet à l’entreprise de bénéficier d’une source de financement additionnelle pour financer son projet.

Des conditions de financement particulièrement compétitives

«Cap Hospitality by BOA» offre de nombreux avantages aux hôteliers, notamment des conditions de financement particulièrement compétitives, avec des taux avantageux, une maturité adaptée et un différé de paiement. De plus, aucune commission d’étude n’est facturée pour le crédit subordonné, la durée de remboursement du crédit Junior dépasse celle du crédit bancaire de trois ans, et le différé en capital pour le crédit Junior peut atteindre le double de celui du différé bancaire.

En outre, le crédit bancaire senior peut bénéficier de la garantie Damane Istitmar de Tamwilcom, renforçant ainsi la sécurité des financements. Par ailleurs, l’État rembourse trimestriellement aux EHTC les intérêts TTC relatifs au crédit conjoint pendant toute la durée de vie de ce dernier.