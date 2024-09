Tourisme: Attijariwafa bank présente le mécanisme de financement «Cap Hospitality» aux opérateurs hôteliers

Vulgariser le mécanisme de soutien et de financement dédié au secteur du tourisme «Cap Hospitality»: tel est l’objectif d’Attijariwafa bank. Le groupe bancaire a organisé, le mardi 24 septembre à Casablanca, une rencontre destinée aux opérateurs hôteliers autour du thème: «Cap Hospitality, nouvel instrument pour réinventer l’excellence hôtelière», afin de présenter cette initiative visant la mise à niveau de l’hébergement touristique au Maroc en prélude à la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et de la Coupe du monde 2030.

L’évènement a vu la participation de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, de Mohamed Benchaaboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), de Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et de Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), ainsi que d’autres personnalités du secteur.

«Le groupe Attijariwafa bank a mis en œuvre un dispositif intégré afin d’informer, de conseiller, et surtout d’accompagner les hôteliers intéressés. En plus de la mobilisation d’un large réseau d’agences et de centres d’affaires où des conseillers sont mis à leur disposition, nous avons mis en place une entité d’experts en investissement qui a pour rôle d’accompagner, à travers un diagnostic personnalisé, une assistance au montage des dossiers, ainsi que la proposition des meilleures solutions en matière de financement», a déclaré Hind Driouech, directrice en charge du marché de l’entreprise à Attijariwafa bank.

«Cap Hospitality est une réponse stratégique du gouvernement pour tirer pleinement parti des opportunités qui se dessinent à l’horizon, et préparer notre industrie touristique aux défis futurs», a déclaré Fatim-Zahra Ammor, appelant les acteurs du secteur hôtelier «à saisir cette opportunité exceptionnelle» pour permettre au Maroc d’accueillir le monde «avec l’hospitalité qui fait sa renommée».

Des prêts allant de 3 à 100 millions de dirhams

Officiellement lancé fin juin 2024, le mécanisme de financement «Cap Hospitality» est le fruit d’un partenariat entre le FM6I, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le ministère de l’Économie et des Finances et de la SMIT.

Il a pour ambition d’accélérer la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique classés (EHTC), avec un objectif de 25.000 chambres, pour un investissement total de 4 milliards de dirhams, pour la période 2024-2025. Les hôteliers pourront bénéficier de prêts allant de 3 à 100 millions de dirhams, avec une maturité pouvant atteindre 12 ans, incluant 2 ans de différé, afin de moderniser leurs infrastructures, l’intégralité des intérêts étant prise en charge par l’État.

Lire aussi : Attijariwafa bank lance le premier fonds d’investissement marocain dédié aux projets d’efficacité énergétique

Les prestations incluent les travaux de rénovation et de mise aux normes, l’acquisition de mobilier et de matériel, l’acquisition d’un EHTC couplée à un programme de rénovation, ou encore la mise en place d’un programme d’efficacité énergétique.

Le mécanisme «Cap Hospitality» cible principalement les établissements hôteliers qui n’ont pas été rénovés au cours des 5 dernières années, qui peuvent soumettre leurs demandes (avant décembre 2025) sur la plateforme dédiée, lancée depuis le 15 juillet 2024.