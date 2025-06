Bank of Africa prépare une nouvelle stratégie

Après avoir décliné les offres de rachat provenant de la Banque centrale populaire (BCP) et du Crédit immobilier et hôtelier (CIH), Othman Benjelloun, l’un des principaux acteurs du secteur bancaire marocain, se prépare à annoncer une nouvelle orientation stratégique pour le groupe Bank of Africa (BOA), indique le magazine Jeune Afrique.

Le 10 juin revêt une signification particulière pour Othman Benjelloun, qui, il y a trente ans jour pour jour, présidait sa première réunion en tant que président du conseil d’administration de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), devenue aujourd’hui Bank of Africa, lit-on.

À l’approche de cette date anniversaire, et alors qu’il a fêté ses 92 ans en novembre dernier, le banquier a choisi ce moment symbolique pour clarifier son avenir à la tête de la troisième banque du royaume.

Contrairement aux spéculations liées à sa succession, Othman Benjelloun a décidé de maintenir sa fonction de président du conseil d’administration, affirme Jeune Afrique. Il doit présider, le 20 juin prochain, une réunion décisive du conseil, au cours de laquelle seront dévoilées les grandes lignes d’une nouvelle stratégie pour le groupe.

Le contexte personnel du président, marqué par le décès de son épouse Leïla Mezian Benjelloun en juillet 2024, avait conduit à un retrait temporaire de ses responsabilités, alimentant des interrogations sur sa volonté de continuer à diriger l’institution, relève le magazine. Cette incertitude avait suscité l’intérêt de certains acteurs majeurs du secteur bancaire marocain, tels que la BCP et le CIH, qui avaient manifesté leur volonté de racheter ses parts dans le groupe.

Othman Benjelloun détient actuellement une participation significative de 35,5 % dans Bank of Africa, via son holding familial O Capital, ainsi que par le biais de la Royale marocaine d’assurance (RMA) et de la Société financière du crédit du Maghreb. Selon des sources proches, les discussions avec les prétendants au rachat sont désormais closes.

À plus de 92 ans, le fondateur reste pleinement engagé dans la direction de BOA. Une source interne citée par Jeune Afrique souligne qu’il bénéficie toujours de la confiance des plus hautes autorités du pays. La réunion du 20 juin devrait marquer une étape importante dans la trajectoire de la banque, avec des annonces stratégiques majeures à la clé.

Le groupe Bank of Africa, présent dans 18 pays africains, affiche un produit net bancaire de 18,7 milliards de dirhams (environ 1,8 milliard d’euros) pour l’année 2024. L’expansion sur le continent africain reste une priorité, avec un accent particulier mis sur l’innovation technologique, identifiée comme un levier clé pour soutenir la croissance commerciale du groupe, selon le rapport annuel.

Cette orientation traduit la volonté du groupe de renforcer sa position sur un marché bancaire africain en pleine transformation, où la digitalisation et les nouveaux services financiers représentent des enjeux majeurs pour la compétitivité.