Bank Of Africa a organisé la 3ème édition des Rencontres de la finance durable à Casablanca

La Chaire panafricaine de durabilité et finance à impact, portée par Bank Of Africa et six partenaires académiques marocains, a organisé, mardi 13 mai 2025, la 3ème édition des Rencontres de la finance durable à l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) à Casablanca, en partenariat avec le groupe ISCAE et l’Observatoire africain de la finance durable (OAFD).

Cet évènement, qui a traité du thème «Finance à impact en Afrique», a connu la participation des chercheurs, experts et professionnels qui ont partagé leurs travaux et réflexions autour des enjeux et perspectives de la finance durable dans le continent.

Les travaux de cette édition ont mis un accent particulier sur les études de cas pratiques, la recherche scientifique, et les initiatives institutionnelles favorisant l’économie durable.

«Cette rencontre est très importante parce qu’elle démontre que la finance durable est une affaire à la fois du public, du privé, d’académiciens, mais également de praticiens», indique Brahim Benjelloun-Touimi, administrateur directeur général de Bank Of Africa.

Cet évènement est, en fait, marqué par la signature d’un partenariat stratégique entre la Chaire, l’OAFD et l’ISCAE visant plusieurs objectifs. Il s’agit notamment de développer des projets de recherche conjoints sur des sujets liés aux axes de recherche de la Chaire, participer à la production de publications axées sur les meilleures pratiques en matière de finance durable et de positif impact.

Il s’agit aussi de la co-organisation des évènements autour de la durabilité et de l’investissement responsable regroupant des experts académiques, professionnels, institutionnels…

Mesure de l’impact des services non financiers

Ce partenariat permet, selon ses signataires, de renforcer l’écosystème de la Chaire panafricaine en durabilité et finance à impact et d’élargir son réseau à de nouveaux partenaires en Afrique du Nord et subsaharienne.

À cette occasion, l’OAFD, qui est une composante de l’African Finance Network (AFN), a développé un outil de mesure d’impact (Sustainable Performance Indicator) à travers lequel des programmes des services non financiers de Bank Of Africa ont été évalués sous le prisme de la durabilité et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

«Ainsi, en apportant une assise scientifique rigoureuse aux dispositifs non financiers, ces indicateurs rigoureux et transparents confèrent aux programmes de Bank Of Africa, notamment le réseau d’incubateurs Blue Space et les programmes de renforcement de capacités des TPE et PME, une légitimité renforcée et une capacité démontrée à produire de la valeur sur le long terme pour les parties prenantes», indique Bank Of Africa.

Ces indicateurs, ajoute-t-elle, «permettent ainsi de dépasser le cadre d’initiatives bancaires isolées pour ériger un modèle structurant, transposable et inspirant pour d’autres acteurs publics, privés ou académiques engagés dans la durabilité».