Economie

Elevate Your Business: Bank Of Africa et Mastercard renforcent leur engagement en faveur des entrepreneurs marocains

Bank Of Africa et Mastercard clôturent la première édition d’«Elevator Pitch»

Bank Of Africa et Mastercard lancent de nouvelles solutions pour les professionnels et les TPE. (A.Gadrouz/Le360)

Par Lahcen Oudoud et Adil Gadrouz
Le 19/12/2025 à 14h49

VidéoBank Of Africa et Mastercard ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’entrepreneuriat au Maroc à l’occasion de l’événement «Elevate Your Business», marquant la clôture de la première édition du programme «Elevator Pitch by Bank Of Africa». Une initiative qui s’inscrit dans la dynamique nationale de promotion de l’initiative privée, de l’inclusion financière et de l’auto-emploi.

Bank Of Africa et Mastercard ont organisé, le 18 décembre à Casablanca, l’événement «Elevate Your Business», placé sous le thème «Entreprendre dans un Maroc qui Bouge». Cette rencontre a réuni entrepreneurs, dirigeants, acteurs institutionnels et experts de l’écosystème entrepreneurial national autour des enjeux actuels liés au développement des très petites entreprises et des porteurs de projets.

L’événement a marqué la clôture officielle de la première édition du programme «Elevator Pitch by Bank Of Africa», une initiative conjointe avec Mastercard destinée à offrir aux entrepreneurs marocains une plateforme de visibilité, de reconnaissance et de montée en compétences. «Le programme s’inscrit pleinement dans les priorités nationales en matière de création de valeur, d’encouragement à l’initiative privée et de promotion de l’auto-emploi», soulignent les deux partenaires.

À l’issue de cette première édition, dix projets jugés particulièrement prometteurs ont été mis en lumière. Trois lauréats ont été récompensés par Bank Of Africa et Mastercard, en plus d’un prix «coup de cœur du public», attribué à l’issue d’un vote sur les réseaux sociaux.

Au cœur de la rencontre, un panel de haut niveau a réuni des experts de l’écosystème entrepreneurial. Les échanges ont porté sur les mutations rapides de l’environnement économique marocain ainsi que sur les défis conjoncturels auxquels font face les entrepreneurs, notamment en matière d’accès au financement.

Les intervenants ont mis en lumière le rôle des dispositifs publics et de Tamwilcom dans l’amélioration de l’accès au financement. Les responsables de Bank Of Africa ont, pour leur part, rappelé le positionnement de la banque en tant qu’acteur engagé de l’accompagnement entrepreneurial, en soulignant son rôle de conseiller de proximité et son engagement à renforcer les compétences des porteurs de projets à travers des services non financiers à forte valeur ajoutée.

Des solutions adaptées aux TPE

Lors des échanges, les responsables de Mastercard a mis en avant le digital comme un levier clé de pérennisation des activités des TPE. Les solutions proposées visent notamment la fluidification des flux financiers, la sécurisation des paiements et une meilleure gestion de la trésorerie, afin de répondre aux besoins spécifiques des petites structures.

L’événement a également permis de confirmer le positionnement de Bank Of Africa en tant que partenaire du quotidien des entrepreneurs, en cohérence avec la nouvelle Charte des TPE, adoptée officiellement le 4 décembre 2025. Cette charte ambitionne de renforcer l’inclusion financière des très petites entreprises en améliorant leur accès au financement, en simplifiant leur accompagnement et en proposant des services mieux adaptés à leurs projets.

Lire aussi : Bank Of Africa a organisé la 3ème édition des Rencontres de la finance durable à Casablanca

La rencontre a été ponctuée par l’intervention d’Alice Lhabouz, fondatrice de Trecento Asset Management. Forte de son expérience internationale, elle a insisté sur l’importance de l’ouverture, du réseautage et du mentorat dans le développement des entrepreneurs et dans l’émergence de nouveaux talents.

Dans le cadre de leur stratégie d’innovation au service des professionnels et des TPE, Bank Of Africa et Mastercard ont profité de l’événement pour annoncer le lancement d’une nouvelle offre monétique Business (Carte Business Essentiel).

Celle-ci donne notamment accès à la plateforme Mastercard Easy Savings, proposant plus de 100 remises adaptées aux besoins des TPE, ainsi qu’à des avantages d’assurance incluant la protection des achats, l’assurance voyage et l’assurance e-commerce.

Les deux partenaires ont également annoncé le lancement de Hsabati Pro, un outil digital de gestion d’affaires destiné aux professionnels et aux TPE. Cette solution permet de piloter l’activité au quotidien grâce à des fonctionnalités simples et intuitives, répondant aux besoins opérationnels des petites entreprises.

Un tremplin pour les idées innovantes

Le programme «Elevator Pitch by Bank Of Africa», lancé en collaboration avec Mastercard, s’inscrit dans l’engagement constant de la banque en faveur de l’inclusion financière, de l’emploi et du développement économique local, ont souligné les responsables de la banque. Cette initiative citoyenne, expliquent-ils, visait à valoriser les idées innovantes et à accompagner les porteurs de projets, quels que soient leur profil ou leur secteur d’activité.

Le concept du concours reposait sur un format accessible et inclusif. Les candidats devaient réaliser une vidéo d’une minute, en français, en arabe ou en darija, afin de présenter leur idée ou leur projet entrepreneurial, puis soumettre leur candidature via les canaux officiels de Bank Of Africa.

Un comité de sélection a retenu les dix meilleurs projets sur la base de critères de pertinence, d’originalité et d’impact. Les finalistes ont ensuite bénéficié d’un programme d’accompagnement sur mesure comprenant coaching, structuration des projets et tournage professionnel, avant de pitcher en direct devant un jury composé d’experts et d’investisseurs.

Les récompenses attribuées ont atteint jusqu’à 100.000 dirhams pour le premier prix, suivies de 75.000 dirhams pour le deuxième, 50.000 dirhams pour le troisième et 25.000 dirhams pour le Prix du Public.

Le concours était ouvert aussi bien aux porteurs d’idées qu’aux projets déjà en phase d’exécution, sans contrainte de statut juridique, avec pour seuls prérequis une idée, une minute de vidéo et de l’audace.

À travers cette initiative et les annonces effectuées lors de l’événement «Elevate Your Business», Bank Of Africa et Mastercard confirment leur volonté commune d’accompagner durablement la croissance et la performance des TPE marocaines, en leur proposant des solutions concrètes, innovantes et en phase avec les mutations de l’écosystème entrepreneurial national.

Par Lahcen Oudoud et Adil Gadrouz
Le 19/12/2025 à 14h49
#Bank Of Africa#Banque#Mastercard#Entrepreneuriat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bank of Africa prépare une nouvelle stratégie

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bank Of Africa a organisé la 3ème édition des Rencontres de la finance durable à Casablanca

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tourisme: à Tanger, Bank of Africa présente le programme «Cap Hospitality by BOA» aux opérateurs hôteliers de la région du Nord

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Soutien à l’investissement: 1 million de dirhams, un ticket d’entrée hors de portée des TPE

Articles les plus lus

1
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
2
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
3
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
4
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
5
Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi
6
Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ
7
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
8
Défense. Équipements excédentaires américains: avec Israël et la Grèce, le Maroc capte une part importante des offres EDA
Revues de presse

Voir plus