Elevate Your Business: Bank Of Africa et Mastercard renforcent leur engagement en faveur des entrepreneurs marocains

Bank Of Africa et Mastercard lancent de nouvelles solutions pour les professionnels et les TPE. (A.Gadrouz/Le360)

Bank Of Africa et Mastercard ont organisé, le 18 décembre à Casablanca, l’événement «Elevate Your Business», placé sous le thème «Entreprendre dans un Maroc qui Bouge». Cette rencontre a réuni entrepreneurs, dirigeants, acteurs institutionnels et experts de l’écosystème entrepreneurial national autour des enjeux actuels liés au développement des très petites entreprises et des porteurs de projets.

L’événement a marqué la clôture officielle de la première édition du programme «Elevator Pitch by Bank Of Africa», une initiative conjointe avec Mastercard destinée à offrir aux entrepreneurs marocains une plateforme de visibilité, de reconnaissance et de montée en compétences. «Le programme s’inscrit pleinement dans les priorités nationales en matière de création de valeur, d’encouragement à l’initiative privée et de promotion de l’auto-emploi», soulignent les deux partenaires.

À l’issue de cette première édition, dix projets jugés particulièrement prometteurs ont été mis en lumière. Trois lauréats ont été récompensés par Bank Of Africa et Mastercard, en plus d’un prix «coup de cœur du public», attribué à l’issue d’un vote sur les réseaux sociaux.

Au cœur de la rencontre, un panel de haut niveau a réuni des experts de l’écosystème entrepreneurial. Les échanges ont porté sur les mutations rapides de l’environnement économique marocain ainsi que sur les défis conjoncturels auxquels font face les entrepreneurs, notamment en matière d’accès au financement.

Les intervenants ont mis en lumière le rôle des dispositifs publics et de Tamwilcom dans l’amélioration de l’accès au financement. Les responsables de Bank Of Africa ont, pour leur part, rappelé le positionnement de la banque en tant qu’acteur engagé de l’accompagnement entrepreneurial, en soulignant son rôle de conseiller de proximité et son engagement à renforcer les compétences des porteurs de projets à travers des services non financiers à forte valeur ajoutée.

Des solutions adaptées aux TPE

Lors des échanges, les responsables de Mastercard a mis en avant le digital comme un levier clé de pérennisation des activités des TPE. Les solutions proposées visent notamment la fluidification des flux financiers, la sécurisation des paiements et une meilleure gestion de la trésorerie, afin de répondre aux besoins spécifiques des petites structures.

L’événement a également permis de confirmer le positionnement de Bank Of Africa en tant que partenaire du quotidien des entrepreneurs, en cohérence avec la nouvelle Charte des TPE, adoptée officiellement le 4 décembre 2025. Cette charte ambitionne de renforcer l’inclusion financière des très petites entreprises en améliorant leur accès au financement, en simplifiant leur accompagnement et en proposant des services mieux adaptés à leurs projets.

Lire aussi : Bank Of Africa a organisé la 3ème édition des Rencontres de la finance durable à Casablanca

La rencontre a été ponctuée par l’intervention d’Alice Lhabouz, fondatrice de Trecento Asset Management. Forte de son expérience internationale, elle a insisté sur l’importance de l’ouverture, du réseautage et du mentorat dans le développement des entrepreneurs et dans l’émergence de nouveaux talents.

Dans le cadre de leur stratégie d’innovation au service des professionnels et des TPE, Bank Of Africa et Mastercard ont profité de l’événement pour annoncer le lancement d’une nouvelle offre monétique Business (Carte Business Essentiel).

Celle-ci donne notamment accès à la plateforme Mastercard Easy Savings, proposant plus de 100 remises adaptées aux besoins des TPE, ainsi qu’à des avantages d’assurance incluant la protection des achats, l’assurance voyage et l’assurance e-commerce.

Les deux partenaires ont également annoncé le lancement de Hsabati Pro, un outil digital de gestion d’affaires destiné aux professionnels et aux TPE. Cette solution permet de piloter l’activité au quotidien grâce à des fonctionnalités simples et intuitives, répondant aux besoins opérationnels des petites entreprises.

Un tremplin pour les idées innovantes

Le programme «Elevator Pitch by Bank Of Africa», lancé en collaboration avec Mastercard, s’inscrit dans l’engagement constant de la banque en faveur de l’inclusion financière, de l’emploi et du développement économique local, ont souligné les responsables de la banque. Cette initiative citoyenne, expliquent-ils, visait à valoriser les idées innovantes et à accompagner les porteurs de projets, quels que soient leur profil ou leur secteur d’activité.

Le concept du concours reposait sur un format accessible et inclusif. Les candidats devaient réaliser une vidéo d’une minute, en français, en arabe ou en darija, afin de présenter leur idée ou leur projet entrepreneurial, puis soumettre leur candidature via les canaux officiels de Bank Of Africa.

Un comité de sélection a retenu les dix meilleurs projets sur la base de critères de pertinence, d’originalité et d’impact. Les finalistes ont ensuite bénéficié d’un programme d’accompagnement sur mesure comprenant coaching, structuration des projets et tournage professionnel, avant de pitcher en direct devant un jury composé d’experts et d’investisseurs.

Les récompenses attribuées ont atteint jusqu’à 100.000 dirhams pour le premier prix, suivies de 75.000 dirhams pour le deuxième, 50.000 dirhams pour le troisième et 25.000 dirhams pour le Prix du Public.

Le concours était ouvert aussi bien aux porteurs d’idées qu’aux projets déjà en phase d’exécution, sans contrainte de statut juridique, avec pour seuls prérequis une idée, une minute de vidéo et de l’audace.

À travers cette initiative et les annonces effectuées lors de l’événement «Elevate Your Business», Bank Of Africa et Mastercard confirment leur volonté commune d’accompagner durablement la croissance et la performance des TPE marocaines, en leur proposant des solutions concrètes, innovantes et en phase avec les mutations de l’écosystème entrepreneurial national.