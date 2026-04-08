Innovation financière: partenariat opérationnel entre Bank of Africa et Morocco Fintech Center

Sur le stand dédié à l’innovation financière, les échanges s’intensifient autour des cas d’usage concrets reliant banques et startups. Entre démonstrations de solutions de paiement et discussions opérationnelles, la signature officialisée le 7 avril 2026 capte l’attention des acteurs présents à la 4ème édition du GITEX Africa Morocco à Marrakech.

Inscrite dans une édition 2026 marquée par l’accélération des usages liés à l’intelligence artificielle et aux technologies financières, cette convention traduit une évolution du positionnement marocain vers des dispositifs plus intégrés. La convergence entre institutions financières, régulateurs et startups devient un levier d’exécution, dans un environnement où les modèles bancaires se redéfinissent à l’échelle du continent.

Ce mouvement se matérialise concrètement à travers le partenariat annoncé dans un communiqué de presse conjoint. Morocco Fintech Center se positionne comme «guide, fédérateur et accélérateur», chargé de connecter Bank of Africa aux fintechs et de coordonner les initiatives collaboratives. «Ce partenariat avec Bank of Africa illustre pleinement notre mission de fédérer les acteurs publics et privés autour du développement d’un écosystème Fintech structuré, innovant et à fort impact», déclare Mustapha Lahlali, directeur général du MFC, soulignant une logique d’intégration orientée vers des solutions directement exploitables par le marché.

La déclinaison opérationnelle du partenariat prolonge cette logique en confiant à Bank of Africa un rôle d’ancrage et de concrétisation. Le groupe mobilise ses capacités internes pour accompagner l’expérimentation de solutions innovantes et faciliter leur adoption. «Cette collaboration renforcera notre capacité à innover, à accompagner les Fintech et à contribuer activement à la modernisation des services financiers au Maroc», précise Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank of Africa, mettant en avant l’articulation entre innovation technologique et transformation des usages bancaires.

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Ce schéma de coopération dépasse le cadre national en s’inscrivant dans une dynamique africaine plus large, portée par la présence panafricaine du groupe bancaire. L’intégration progressive des fintechs dans des cas d’usage réels ouvre des perspectives de diffusion sur plusieurs marchés, renforçant la capacité du Maroc à servir de plateforme d’expérimentation et de déploiement à l’échelle continentale.

À mesure que ces initiatives se structurent, elles participent à l’émergence d’un écosystème financier plus interconnecté, où innovation, régulation et financement convergent. La mise en place d’une gouvernance conjointe entre les deux institutions vise à assurer le suivi opérationnel et l’alignement stratégique, traduisant une évolution vers des modèles collaboratifs durables, en phase avec les transformations du secteur financier africain.