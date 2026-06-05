Le Maroc, 3ème marché frontière mondial avec 7,8% de l’indice S&P Dow Jones

Les marchés frontières occupent une position particulière dans la cartographie financière mondiale. Ils regroupent des économies dont les marchés boursiers n’ont pas encore atteint le statut de marchés émergents, tout en offrant des niveaux de liquidité, de capitalisation et de diversification suffisants pour attirer les investisseurs internationaux.

Or, selon le dernier rapport de S&P Dow Jones Indices consacré au S&P Frontier BMI arrêté au 31 mai 2026, le Maroc figure au troisième rang mondial de cet univers avec une pondération de 7,8%, derrière l’Argentine (25,9%) et le Vietnam (17,3%). Le rapport précise également que le Royaume compte 39 sociétés intégrées à l’indice pour une capitalisation agrégée de 112,95 milliards de dollars.

Cette position mérite une attention particulière car elle intervient dans un indice qui rassemble plus de 600 valeurs issues de plusieurs dizaines de pays. Le poids du Maroc dépasse ainsi celui de marchés comme la Roumanie, Oman, le Pakistan, le Kenya ou encore la Tunisie.

Derrière ce classement se dessine une réalité économique plus large. La pondération d’un pays dans un indice international dépend principalement de la taille et de la valeur des entreprises cotées ainsi que de leur flottant disponible pour les investisseurs.

Lire aussi : Crise énergétique: S&P souligne la capacité du Maroc à amortir le choc extérieur

Le positionnement du Maroc traduit donc l’existence d’un marché boursier qui a progressivement gagné en densité. D’après cette étude, la présence d’Attijariwafa bank parmi les dix premières capitalisations de l’ensemble de l’indice illustre le rôle structurant des groupes marocains dans la composition du marché frontière mondial.

Cette visibilité est loin d’être anecdotique. Les grands gestionnaires d’actifs internationaux utilisent les indices de S&P Dow Jones comme référence pour allouer une partie de leurs investissements. Une pondération élevée augmente mécaniquement la visibilité du marché concerné auprès des fonds spécialisés sur les marchés frontières.

Ainsi, le classement publié par S&P Dow Jones Indices constitue également un signal adressé aux investisseurs internationaux sur la capacité du marché marocain à absorber des flux de capitaux tout en offrant une certaine diversification sectorielle.

Le poids des institutions financières dans l’attractivité du Royaume

Le rapport souligne que le secteur financier demeure la première composante du S&P Frontier BMI avec 32,6% de la pondération totale de l’indice.

Cette caractéristique rejoint une réalité propre au Maroc où les groupes bancaires représentent une part significative de la capitalisation de la Bourse de Casablanca. Leur développement national et continental a contribué à renforcer la visibilité du marché marocain auprès des investisseurs étrangers.

Lire aussi : Investment grade: comment le Maroc se distingue sur l’échiquier africain

L’importance des établissements financiers dans la composition du marché reflète également un élément souvent sous-estimé: la stabilité institutionnelle et réglementaire demeure un facteur déterminant dans l’évaluation des marchés frontières. Les investisseurs recherchent des environnements capables d’assurer une certaine prévisibilité dans la circulation des capitaux, la gouvernance des entreprises et le fonctionnement des infrastructures financières.

Le maintien du Maroc parmi les principales pondérations du S&P Frontier BMI suggère ainsi que les acteurs internationaux continuent d’identifier le Royaume comme l’un des marchés les plus structurés de cette catégorie.

Une position stratégique à l’échelle africaine

La portée du classement dépasse toutefois le seul cadre national. Peu de marchés africains disposent aujourd’hui d’une représentation comparable dans les grands indices internationaux.

Selon le rapport, le Maroc affiche un poids près de dix fois supérieur à celui de la Tunisie, qui représente 0,8% de l’indice, et largement supérieur à ceux du Ghana, de la Zambie, de la Namibie ou encore du Botswana.

Cette différence illustre l’écart qui existe entre les places financières africaines en matière de profondeur de marché, de taille des entreprises cotées et de capacité à attirer l’épargne institutionnelle internationale.

Le document souligne par ailleurs que seuls quelques marchés du continent parviennent à occuper une place significative dans les indices mondiaux. Cette situation confère à Casablanca un rôle particulier dans le paysage financier africain, au moment où plusieurs pays cherchent à développer leurs marchés de capitaux afin de financer leurs besoins d’investissement.

Cette performance ne doit cependant pas être interprétée comme une fin en soi. Les indices internationaux mesurent avant tout la taille relative des marchés et leur accessibilité pour les investisseurs.

Or, l’enjeu économique majeur réside désormais dans la capacité à convertir cette visibilité en investissements de long terme, en introductions en Bourse supplémentaires et en élargissement de la base des investisseurs.

Lire aussi : S&P relève la note du Maroc: les raisons d’un retour au statut d’Investment Grade

Le rapport de S&P Dow Jones Indices montre que le Maroc bénéficie déjà d’une place privilégiée dans l’univers des marchés frontières. Toutefois, la concurrence demeure intense, notamment avec des places comme le Vietnam qui continue d’accroître son poids dans les indices internationaux.

Cette dynamique souligne l’importance des réformes destinées à renforcer la liquidité du marché, à favoriser l’arrivée de nouvelles entreprises cotées et à développer davantage les instruments de financement accessibles aux investisseurs locaux et étrangers.

Au-delà de la seule sphère financière, le classement publié par S&P Dow Jones Indices constitue un indicateur de crédibilité pour l’économie marocaine. Les marchés boursiers concentrent généralement les secteurs les plus structurés et les entreprises les plus visibles d’un pays. Leur poids dans les indices internationaux reflète donc indirectement la capacité d’une économie à produire des groupes de taille régionale ou mondiale.

Le maintien du Maroc parmi les principales composantes du S&P Frontier BMI confirme ainsi une réalité économique souvent relevée par les investisseurs internationaux où le Royaume demeure l’un des marchés les plus importants et les plus visibles de l’univers frontière.