Après S&P, Fitch conforte la solidité de l’économie marocaine

Vue partielle de la façade de l'immeuble où travaillent les auditeurs de l'agence internationale de notation Fitch Ratings, à New York. . DR

Les agences de notation américaines Fitch Ratings et Standard & Poor’s ont récemment confirmé et amélioré la confiance des marchés dans l’économie marocaine. Le lundi 29 septembre 2025, Fitch Ratings a maintenu la note du Royaume, pour les émissions en devises à long terme à BB+, assortie d’une perspective stable, indique le magazine Challenge.

Cette notation reflète, selon l’agence, «la pertinence des politiques macroéconomiques du Royaume, le soutien solide des créanciers officiels, un profil d’endettement favorable et des réserves de liquidités confortables».

Fitch souligne que la croissance du PIB réel est restée stable à 3,8% en 2024, impactée par une contraction significative de la production agricole compensée par une amélioration de la croissance non agricole.

L’agence prévoit une accélération de la croissance à 4,4% en 2025, suivie d’une moyenne de 3,9% sur la période 2026-2027, en partie grâce à une hausse attendue des précipitations qui devrait atténuer les effets de la sécheresse et stimuler la production agricole.

L’évaluation de Fitch met également en avant le vaste programme d’investissements en infrastructures lancé par le Royaume en perspective de la Coupe du Monde 2030, que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, écrit Challenge. Ces projets, incluant des installations sportives, des aéroports, des voies ferrées et des infrastructures d’eau et d’énergie, devraient être majoritairement financés par des partenariats public-privé, limitant ainsi l’impact sur le budget de l’État.

De son côté, Standard & Poor’s a révisé à la hausse, la semaine précédente, la note souveraine du Royaume à BBB-/A-3, replaçant le Royaume dans la catégorie Investment Grade. Selon l’agence, cette décision reflète la résilience de l’économie marocaine face aux chocs économiques successifs, notamment l’instabilité du commerce mondial due aux droits de douane américains.

Le reclassement en Investment Grade améliore l’accès du Royaume aux financements internationaux à des conditions plus avantageuses, réduit le coût de la dette publique et renforce la confiance des investisseurs et partenaires étrangers, lit-on.

S&P anticipe une croissance économique solide, avec un PIB réel moyen prévu à 4% entre 2025 et 2028, soutenue par des politiques macroéconomiques adaptées et une dynamique continue de réformes structurelles favorisant la formalisation et la diversification de l’économie.

L’agence estime également que le déficit budgétaire devrait se réduire à 3% du PIB en 2026, grâce à une hausse des recettes publiques, tandis que le déficit courant restera maîtrisé, autour de 2,1% du PIB entre 2025 et 2028.

Ces deux révisions successives, dans un contexte international complexe où plusieurs pays ont vu leur notation abaissée, témoignent de la stabilité et de la crédibilité de la trajectoire économique du Royaume, renforçant son attractivité pour les investisseurs et la solidité de ses perspectives de croissance à moyen terme.