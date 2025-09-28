Standard & Poor’s rehausse la note souveraine du Maroc et confirme son statut Investment Grade

L’agence américaine de notation financière, Standard & Poor’s (S&P), a relevé la note souveraine du Maroc à BBB-/A-3, réintégrant ainsi le Royaume dans la catégorie prisée de l’Investment Grade. Cette décision, annoncée après une mission d’évaluation menée au Maroc en septembre, souligne la résilience de l’économie marocaine face à des chocs économiques successifs, notamment l’impact de l’instabilité du commerce mondial provoquée par les droits de douane américains, indique S&P, citée par le magazine Finances News Hebdo.

Pour le Royaume, ce reclassement n’est pas qu’un simple symbole. Il ouvre la voie à un accès facilité aux financements internationaux, à des conditions plus avantageuses, tout en contribuant à réduire le coût de la dette publique. «Il renforce également la confiance des investisseurs et partenaires étrangers, tout en rendant le Maroc plus attractif pour les investissements directs étrangers, un facteur clé pour soutenir une croissance économique durable et maintenir la stabilité macroéconomique», lit-on.

Selon l’agence américaine, les perspectives de croissance économique du Maroc restent solides, avec une croissance réelle du PIB estimée à 4% en moyenne entre 2025 et 2028. S&P attribue cette performance aux politiques macroéconomiques solides mises en place par le Royaume, ainsi qu’à la dynamique soutenue des réformes structurelles, notamment dans les domaines socio-économiques et budgétaires, qui favorisent la formalisation et la diversification de l’économie marocaine.

L’agence souligne également la maîtrise des finances publiques, prévoyant un déficit budgétaire réduit à 3% du PIB d’ici 2026, grâce à une augmentation des recettes publiques. Le déficit courant devrait, pour sa part, se maintenir à environ 2,1% du PIB entre 2025 et 2028, signe de la solidité de l’équilibre macroéconomique.

«Cette révision à la hausse constitue la deuxième amélioration consécutive de la note souveraine marocaine par S&P, après celle de mars 2024, qui avait déjà fait passer les perspectives économiques du Maroc de stables à positives», écrit Finances News. Ces deux ajustements interviennent dans un contexte international particulièrement complexe, où plusieurs économies, y compris des pays développés, ont vu leur notation souveraine abaissée.

Pour le Maroc, ces signaux positifs de la part d’une agence de référence mondiale constituent un témoignage de la solidité de son économie et renforcent sa position sur la scène financière internationale, au moment où le Royaume continue de consolider ses réformes et d’attirer de nouveaux investisseurs.