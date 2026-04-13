Maroc–États-Unis: échanges soutenus avec 888 millions de dollars début 2026

Les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis demeurent soutenus en ce début d’année 2026, dans le prolongement des volumes élevés enregistrés en 2025. Les exportations américaines vers le Royaume ont atteint 888,1 millions de dollars, contre 289,8 millions de dollars d’importations en provenance du Maroc, dégageant ainsi un excédent commercial de 598,3 millions de dollars en faveur des États-Unis, selon les données de l’U.S. Census Bureau.

Une telle configuration s’inscrit dans la continuité de l’année 2025, marquée par un volume global d’échanges de 7,4 milliards de dollars, en progression par rapport à 6,87 milliards en 2024, d’après le rapport annuel de l’United States Trade Representative (USTR). Les exportations américaines avaient atteint 5,5 milliards de dollars, contre 1,9 milliard d’importations marocaines.

Ce niveau d’échanges place le Maroc parmi les partenaires commerciaux réguliers des États-Unis en Afrique du Nord, avec des flux relativement stables oscillant entre 6 et 7 milliards de dollars sur les dernières années.

La dynamique des échanges s’inscrit dans le cadre de l’accord de libre-échange entré en vigueur en 2006, qui a progressivement supprimé la quasi-totalité des droits de douane sur les produits industriels. Ce dispositif a contribué à fluidifier les flux commerciaux, notamment pour les biens manufacturés.

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Toutefois, certains segments agricoles restent soumis à des mécanismes spécifiques. Les profils tarifaires publiés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) indiquent que les droits consolidés peuvent atteindre jusqu’à 200% sur certains produits agricoles. Ces niveaux correspondent à des plafonds réglementaires et non aux taux effectivement appliqués dans le cadre préférentiel bilatéral.

L’USTR précise à ce titre que «les droits hors contingent peuvent atteindre 200%», ce qui maintient une protection sur plusieurs filières sensibles. Ce dispositif traduit un arbitrage entre ouverture commerciale et préservation des équilibres agricoles nationaux.

Normes techniques et accès au marché

Au-delà des droits de douane, les conditions d’accès au marché marocain reposent sur un ensemble de normes techniques qui influencent les échanges. Le secteur automobile illustre cette évolution progressive vers des standards internationaux.

Le rapport de l’USTR indique que l’immatriculation des véhicules au Maroc dépend du respect de normes alignées sur les référentiels européens, notamment ceux de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. Le cadre réglementaire national, encadré par le ministère de l’Industrie et la NARSA, s’oriente vers une convergence technique sans adoption uniforme formelle d’un standard unique comme «Euro 6b».

Ce positionnement permet d’assurer une compatibilité avec les chaînes industrielles européennes tout en maintenant une marge d’adaptation réglementaire.

Les flux commerciaux s’inscrivent également dans un environnement réglementaire plus large intégrant les questions de données et de fiscalité. Le transfert de données personnelles vers l’étranger reste soumis à autorisation préalable, les États-Unis n’étant pas reconnus comme offrant un niveau de protection adéquat selon le cadre marocain.

Une telle exigence introduit des procédures supplémentaires pour les entreprises opérant entre les deux marchés, en particulier dans les secteurs numériques et les services.

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Sur le plan fiscal, la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 20% constitue le taux standard applicable aux biens et services. Les mécanismes de remboursement à l’exportation atténuent son impact pour les opérateurs exportateurs, tout en influençant la compétitivité relative selon les filières.

La densité des échanges avec les États-Unis s’inscrit dans une géographie commerciale plus large, où le Maroc se distingue comme plateforme d’échanges en Afrique du Nord. Le volume bilatéral dépasse celui observé avec plusieurs économies comparables de la région.

Ce positionnement s’appuie sur une combinaison de facteurs incluant la stabilité du cadre commercial, la proximité avec les marchés européens et l’intégration progressive dans les chaînes de valeur internationales.

La trajectoire observée début 2026 confirme la stabilité des échanges bilatéraux, sans modification structurelle de leur équilibre. L’enjeu réside désormais dans la diversification des flux, en particulier du côté des exportations marocaines, afin de réduire l’asymétrie commerciale.