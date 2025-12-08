L’interopérabilité en action: les marines marocaine et américaine s’entraînent ensemble au large d’Agadir

La coopération entre le Maroc et les États-Unis ne cesse de se renforcer, et l’exercice Atlas Handshake en est une nouvelle preuve. Du 3 au 4 décembre 2025, l’USS Paul Ignatius, destroyer polyvalent de l’US Navy, et la frégate marocaine Tarik Ben Ziyad ont mené deux jours d’entraînement intensif au large d’Agadir.

Au cours de cette édition, les deux marines ont multiplié les séquences techniques. Elles ont d’abord conduit un exercice de visite, fouille, perquisition et saisie (VBSS), essentiel pour contrer les trafics et le crime maritime. Elles ont ensuite engagé un entraînement conjoint de lutte anti-sous-marine, permettant de tester la coordination de leurs capacités de détection et d’intervention. L’exercice s’est conclu par un tir réel sur un champ de tir marocain, démonstration de l’interopérabilité croissante entre les deux forces.

Lors de l’exercice Atlas Handshake.

Pour Joseph Phillips, commandant de l’USS Paul Ignatius, ces manœuvres sont indispensables. «S’entraîner avec la Marine royale marocaine est un élément clé pour renforcer notre capacité collective à lutter contre les activités maritimes illicites. Ces exercices garantissent que nos forces demeurent prêtes, efficaces et en mesure de défendre les intérêts américains en Afrique et dans le monde», affirme-t-il.

À Rabat comme à Washington, la coopération navale est perçue comme un pilier de stabilité. L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, souligne l’importance stratégique de cette relation. «Notre partenariat militaire avec le Maroc est solide et ne cesse de se développer. Les États-Unis continueront de soutenir le Royaume et leurs partenaires africains dans la protection des ressources maritimes et la sécurité du commerce mondial», estime-t-il.

L’exercice s’inscrit dans le déploiement régulier de la 6ème Flotte américaine, basée à Naples, qui conduit des opérations conjointes sur tout le spectre naval en Europe et en Afrique. L’USS Paul Ignatius, actuellement engagé dans cette zone, y soutient l’efficacité opérationnelle, la disponibilité et la capacité de réaction des forces américaines et alliées.