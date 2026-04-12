Agriculture et commerce: le Maroc sélectionné pour le programme américain «Food for Progress» 2026

Le Maroc a été choisi par les États-Unis comme pays prioritaire pour bénéficier, en 2026, du programme international «Food for Progress», destiné à améliorer la productivité agricole et à développer le commerce des produits agricoles dans les pays en développement et les économies émergentes.

Le royaume fait ainsi partie d’une liste de sept pays retenus à ce titre aux côtés du Bangladesh, la Bolivie, l’Équateur, les Philippines, le Sri Lanka et la Thaïlande, indique, dans une note, le département américain de l’Agriculture (USDA) à travers son Service agricole étranger (FAS).

La même source explique que le programme «Food for Progress» prévoit d’allouer, au titre de l’année en cours, jusqu’à 226 millions de dollars sous forme de nouveaux accords de coopération, destinés à financer des projets d’une durée de cinq ans, avec des enveloppes comprises entre 28 et 35 millions de dollars par projet.

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Ce programme, souligne l’USDA, contribue «à rendre l’Amérique plus sûre, plus forte et plus prospère en investissant dans des pays partenaires stratégiquement sélectionnés, résolus à améliorer leur productivité agricole et à développer leurs échanges commerciaux agricoles». En fait, précise-t-elle, il ouvre de nouveaux marchés aux produits agricoles américains, tout en s’attachant à soutenir les communautés vulnérables à travers le monde.

Le département américain de l’Agriculture explique que ce programme achète des produits agricoles américains en vrac auprès d’agriculteurs, d’éleveurs et de producteurs des États-Unis, afin de les commercialiser au sein d’économies émergentes, ajoutant que les recettes générées sont affectées au soutien de programmes de développement agricole, économique ou infrastructurel, favorisant à la fois le développement économique et les opportunités commerciales pour l’Amérique.

Renforcer la compétitivité

De ce fait, poursuit-il, ce programme vise à renforcer la compétitivité des marchés agricoles américains, tout en favorisant l’engagement du secteur privé et en encourageant l’innovation sur les marchés émergents.

À noter que le Service agricole étranger de l’USDA lance chaque année un appel à propositions de projets et fournit une liste de pays prioritaires. Parmi les entités éligibles pour soumettre une candidature au Programme figurent les gouvernements étrangers, les organisations intergouvernementales, les organisations bénévoles privées, les coopératives et les organisations non gouvernementales. Les universités sont également éligibles pour postuler au programme «Food for Progress».