Aïd Al-Fitr: affluence record à la gare routière de Ouled Ziane à Casablanca

En ce début d’après-midi, la gare routière de Ouled Ziane, à Casablanca, a débordé de voyageurs pressés de rejoindre les leurs avant le coup de canon de l’Aïd. La montée en charge a commencé dès le 27ème jour du ramadan, selon le directeur de la gare Moustapha Sebbar, pour atteindre un niveau record la veille de la fête.

«L’affluence a commencé à augmenter progressivement à partir du 27ème jour du ramadan. Dieu merci, il existe une flotte suffisamment importante, environ 700 autocars, qui assure ces voyages pour les passagers», déclare Moustapha Sebbar.

Le directeur précise que deux destinations concentrent l’essentiel de la pression. «On constate que l’affluence est particulièrement forte vers Errachidia et Zagora», affirme-t-il. Pour y répondre, quelque 60 licences exceptionnelles ont été accordées.

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Mais la fluidité du trafic n’empêche pas les abus. Car en dehors des guichets officiels, les dérapages sont monnaie courante et la direction de la gare le sait bien. «Des hausses de prix peuvent survenir à l’occasion de cette fête, mais une commission de contrôle, relevant de la préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan a été déployée cette semaine pour surveiller les tarifs et dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants», rassure Moustapha Sebbar.

Un constat que Le360 a pu vérifier de visu. Le trajet Casablanca-Tanger est ainsi passé de 90 à 120 dirhams, Casablanca-Marrakech de 70 à 90 dirhams, Casablanca-Fès de 70 à 100 dirhams et Casablanca-Agadir de 130 à 170 dirhams. Pour les autres destinations, les majorations tournent autour de 20 à 30 dirhams par rapport aux prix habituels.

C’est pourquoi Moustapha Fechtali, membre de la Fédération marocaine des petites et moyennes entreprises de transport routier, a appelé les voyageurs à «se diriger vers les guichets de la gare pour acheter leurs billets et éviter de les acquérir à l’extérieur, afin de ne pas tomber victimes d’arnaque et d’escroquerie».