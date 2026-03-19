Société

Aïd Al-Fitr: affluence record à la gare routière de Ouled Ziane à Casablanca

حركة مكثفة داخل محطة أولاد زيان قبيل العيد وتفاوتات في أسعار التذاكر

Des voyageurs à la gare routière de Ouled Ziane, à Casablanca. (S.Belghiti/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Sif Belghiti
Le 19/03/2026 à 22h24

VidéoAu cours de la journée, des centaines de voyageurs se sont pressés à la gare routière de Ouled Ziane à la veille de l’Aïd Al-Fitr. La direction a mobilisé 700 autocars et des licences exceptionnelles pour faire face au rush, pendant qu’une commission a veillé au respect des tarifs.

En ce début d’après-midi, la gare routière de Ouled Ziane, à Casablanca, a débordé de voyageurs pressés de rejoindre les leurs avant le coup de canon de l’Aïd. La montée en charge a commencé dès le 27ème jour du ramadan, selon le directeur de la gare Moustapha Sebbar, pour atteindre un niveau record la veille de la fête.

«L’affluence a commencé à augmenter progressivement à partir du 27ème jour du ramadan. Dieu merci, il existe une flotte suffisamment importante, environ 700 autocars, qui assure ces voyages pour les passagers», déclare Moustapha Sebbar.

Le directeur précise que deux destinations concentrent l’essentiel de la pression. «On constate que l’affluence est particulièrement forte vers Errachidia et Zagora», affirme-t-il. Pour y répondre, quelque 60 licences exceptionnelles ont été accordées.

Lire aussi : Réaménagement de la gare routière d’Oulad Ziane: voici où en sont les travaux

Mais la fluidité du trafic n’empêche pas les abus. Car en dehors des guichets officiels, les dérapages sont monnaie courante et la direction de la gare le sait bien. «Des hausses de prix peuvent survenir à l’occasion de cette fête, mais une commission de contrôle, relevant de la préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan a été déployée cette semaine pour surveiller les tarifs et dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants», rassure Moustapha Sebbar.

Un constat que Le360 a pu vérifier de visu. Le trajet Casablanca-Tanger est ainsi passé de 90 à 120 dirhams, Casablanca-Marrakech de 70 à 90 dirhams, Casablanca-Fès de 70 à 100 dirhams et Casablanca-Agadir de 130 à 170 dirhams. Pour les autres destinations, les majorations tournent autour de 20 à 30 dirhams par rapport aux prix habituels.

C’est pourquoi Moustapha Fechtali, membre de la Fédération marocaine des petites et moyennes entreprises de transport routier, a appelé les voyageurs à «se diriger vers les guichets de la gare pour acheter leurs billets et éviter de les acquérir à l’extérieur, afin de ne pas tomber victimes d’arnaque et d’escroquerie».

Par Fatima El Karzabi et Sif Belghiti
Le 19/03/2026 à 22h24
#Aïd Al-Fitr#gare routière

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ouled Ziane: où en est le grand lifting de la gare routière de Casablanca?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: ce qu’il faut savoir sur le projet de réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Réhabilitation de la gare de Ouled Ziane: les commerçants inquiets

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Fitr: faible affluence des voyageurs à la gare routière Ouled Ziane de Casablanca

Articles les plus lus

1
Automobile: ces modèles qui quittent l’Espagne pour le Maroc et ce que cela change vraiment
2
CAN 2025: quand la victoire du Maroc provoque un drame national en Algérie
3
Verdict de la CAF: l’immixtion du gouvernement sénégalais n’est pas dénuée de dangers
4
Et maintenant, on fait quoi? On rappelle Regragui?
5
Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport
6
Le milliardaire britannique Richard Branson ouvre un nouvel hôtel au Maroc, inspiré de l’artisanat traditionnel
7
CAN 2025: Le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique
8
Banques marocaines en Europe: le feu vert de Bruxelles à l’accord avec la France ouvre la voie aux autres pays
Revues de presse

Voir plus