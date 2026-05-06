Militaires portés disparus: «L’un a tenté de sauver son camarade», récit d’une randonnée qui a viré au drame à Cap Draa

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent après la disparition de deux militaires américains dans les eaux agitées de l’Atlantique, au large de la côte sud du Maroc, a notamment confirmé la chaîne américaine CBS News. Les deux soldats, membres de l’US Army, participaient à l’exercice annuel African Lion. L’incident n’est pas lié à ces manœuvres et la piste criminelle est d’ores et déjà écartée.

D’après un rapport préliminaire repris par la chaîne américaine, les soldats effectuaient une randonnée pour admirer le coucher du soleil près des falaises océaniques de la zone d’entraînement de Cap Draa lorsque l’un d’eux a glissé dans les flots. «Les militaires ont été aperçus pour la dernière fois près de ces falaises», a précisé un responsable de la Défense à CBS News.

Face à l’urgence, les soldats présents ont tenté une manœuvre de sauvetage en formant une chaîne humaine avec leurs ceintures, mais sans succès. «Un deuxième soldat, sachant que son camarade ne savait pas nager, a plongé pour le secourir», lit-on.

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«Mais une vague l’a immédiatement submergé». Les deux hommes ont alors lutté pour regagner le rivage, tandis qu’un troisième soldat a à son tour sauté à l’eau. Ce dernier, bien que parvenu à se sauver, n’a pu ramener les deux disparus.

Depuis dimanche, une vaste opération de recherche est en cours, impliquant avions, drones, plongeurs et navires le long de la côte. D’importants moyens aériens et maritimes sont déployés.

Pour intensifier les efforts, l’US Air Force a dépêché un avion de patrouille maritime Boeing P-8 Poseidon, spécialisé dans la détection en mer. L’appareil, qui a décollé de la base navale de Sigonella, en Italie, devait arriver mardi après-midi à Tan-Tan afin de renforcer les opérations de recherche.

Les espoirs de retrouver les deux soldats sains et saufs s’amenuisent. Les conditions météorologiques difficiles et les courants puissants compliquent les opérations de secours.