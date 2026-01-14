Carburants: des marges de 1,48 DH/L sur le gasoil et 2,10 DH/L sur l’essence au troisième trimestre 2025

D’après le reporting trimestriel publié mardi par le Conseil de la concurrence, relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros dans le cadre des accords transactionnels, le marché marocain du gasoil et de l’essence a été marqué, au troisième trimestre 2025, par une nette progression des volumes importés.

Selon ce document, les importations de gasoil et d’essence ont atteint environ 1,91 million de tonnes sur la période juillet-septembre 2025, en hausse de 12,4 % par rapport au troisième trimestre de 2024. En revanche, la valeur des importations s’est établie à 12,73 milliards de dirhams, enregistrant un léger recul de 1,3 % sur un an. Les neuf sociétés concernées par le reporting continuent de dominer largement le marché, concentrant près de 82 % des importations, aussi bien en volume qu’en valeur.

Cette progression des volumes a eu un impact direct sur les recettes fiscales. Les recettes issues de la Taxe intérieure de consommation (TIC) et de la TVA liées à l’importation du gasoil et de l’essence se sont élevées à 7,83 milliards de dirhams, en augmentation de 8,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le Conseil de la concurrence souligne que cette évolution est principalement due à l’augmentation des quantités importées, la hausse des volumes ayant compensé la baisse de la valeur des importations.

Du côté des infrastructures, les capacités nationales de stockage sont restées stables à fin septembre 2025, atteignant 1,57 million de tonnes. Les neuf sociétés suivies par le Conseil disposent à elles seules d’une capacité combinée d’environ 1,27 million de tonnes, soit 81 % de la capacité totale du marché. Par ailleurs, le nombre d’opérateurs actifs dans la distribution s’est légèrement accru, passant de 38 à 39 opérateurs, avec l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché national.

En matière de ventes, les neuf sociétés concernées ont écoulé environ 1,98 milliard de litres de gasoil et d’essence au cours du troisième trimestre 2025, contre 1,90 milliard de litres un an plus tôt, soit une hausse de 4,2 %.

L’analyse de la transmission des variations des coûts montre, quant à elle, une évolution globalement alignée entre les cotations internationales, les coûts d’achat et les prix de cession sur le marché national. Pour le gasoil, la hausse des coûts d’achat de 0,21 dirham par litre a été presque intégralement répercutée sur les prix de cession (+0,18 DH/L). À l’inverse, pour l’essence, la baisse des coûts d’achat (–0,10 DH/L) s’est traduite par une diminution comparable des prix de cession (–0,13 DH/L).

Au final, les marges brutes réalisées par les sociétés de distribution concernées sont restées globalement stables. Elles se sont établies à 1,48 dirham par litre pour le gasoil et 2,10 dirhams par litre pour l’essence, des niveaux proches de ceux observés au troisième trimestre 2024, confirmant une relative continuité dans la structure des marges du secteur.